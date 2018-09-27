В трех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях 28-29 сентября ожидается усиление ветра, объявлено штормовое предупреждение, сообщает РГП «Казгидромет».

Так, в СКО днем 28, сутки 29 сентября местами ожидается ветер 15-20, местами 23-28 м/с. В Петропавловске ветер 15-20, порывы 25 м/с.

В Акмолинской области 28 сентября местами гроза, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 25 м/с. 29 сентября в регионе местами ветер 15-20, порывы 25 м/с. В Астане утром и днем 28 сентября ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

На большей части Костанайской области в конце дня 27 сентября и сутки 28 сентября ветер 15-20, порывы 25 м/с, местами шквал, град.