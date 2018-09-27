Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Душанбе для участия в заседании Совета глав государств СНГ, которое состоится 28 сентября. По прибытии он провел встречу с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе встречи главы государств обсудили текущие вопросы двусторонних отношений и перспективы дальнейшего углубления сотрудничества в различных секторах экономики.

«Между нашими странами сложились доверительные отношения. Мы всегда оказывали помощь и поддержку Таджикистану. Сегодня мы нацелены углублять это сотрудничество и развивать взаимную торговлю», - сказал Назарбаев.

Также он указал на важность принятия мер по дальнейшему укреплению взаимодействия между государствами и расширению интеграционных процессов в рамках СНГ.

В свою очередь Рахмон отметил стратегический характер сложившихся отношений между двумя странами.

«Казахстан является одним из главных стратегических и экономических партнеров Таджикистана. Наши торгово-экономические связи расширяются», - сказал он.

На саммите планируется обменяться мнениями о взаимодействии в рамках СНГ, обсудить вопросы о председательстве в Содружестве, дате и месте проведения очередного заседания Совета глав государств СНГ, а также рассмотреть комплекс вопросов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества.