Население Казахстана ежегодно уменьшается на 12%, тем не менее, по прогнозам, к 2030 году оно может дойти до 20 млн человек, заявил в пятницу в ходе парламентских слушаний в мажилисе национальный эксперт в сфере занятости Жаксылык Кулекеев. Кроме того, считает он, повышение пенсионного возраста в России позволит сократить количество наших граждан, выезжающих туда на постоянное место жительство.

«За 15 лет у нас идет рост населения в среднем на 1,2%. Этому способствовали природный рост населения, за последние три года он увеличился в три раза. Самый высокий рост населения – в Астане и Мангистауской области, в этих регионах за 15 лет он вырос в два раза. Если говорить о южных регионах, там имеется положительный рост динамики, но в пяти регионах имеется динамика меньшая, чем в южных регионах», - рассказал Кулекеев.

По его словам, сальдо внешней миграции выше, чем внутренней, поэтому «население Казахстана ежегодно уменьшается на 12 процентов».

«К 2030 году население Казахстана может дойти до 20 млн. В СКО и ВКО будет уменьшение населения. До 2030 года в городах Астана и Шымкент будет рост населения. Также намечается рост в Мангистауской области и Атырауской. В северных регионах рост не намечается», - подчеркнул национальный эксперт.

Он напомнил, что на данный момент городское население составляет 57%, однако к 2030 году оно может дойти до 60%, что для Казахстана является «хорошим показателем».

Вместе с тем, к 2030 году численность занятого населения вырастет на 6% и составит 9,2 млн человек.

«Количество занятых будет меньше. Это зависит не от роста безработицы, а от другой проблемы, потому что идет увеличение возраста населения, увеличивается миграция населения за пределы Казахстана, поэтому количество занятого населения будет меньше. Согласно нашему прогнозу, в 2030 году численность населения составит 20 млн 690 тыс. человек, но, возможно, эта цифра может увеличиться. К этому может привести внешняя и внутренняя политика Казахстана», - считает Кулекеев.

«Сейчас в России обсуждается вопрос пенсионного возраста. В России будет увеличен пенсионный возраст, что снизит миграцию казахстанского населения в Россию. Если в стране экономическое развитие будет (расти - V), (…) то увеличение населения к 2030 году может составить и 21 млн граждан. К 2030 году у нас может появиться город с 2 млн населения - это Алматы», - заключил он.