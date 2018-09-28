Главы стран СНГ подтвердили приверженность защите прав человека

Главы стран Содружества Независимых Государств на саммите в Душанбе приняли 16 решений и ряд политических заявлений. Среди них заявление по случаю 70-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека, в котором главы государств СНГ подтвердили приверженность защите прав человека, сообщается на сайте Исполнительного комитета СНГ.

«На расширенном заседании рассмотрены документы, регламентирующие политическое взаимодействие, дальнейшее развитие сотрудничества в гуманитарной области, в сфере обеспечения безопасности, а также ряд проектов, направленных на совершенствование правового и организационно-кадрового обеспечения деятельности СНГ», - говорится в сообщении по итогам саммита.

Участники заседания подписали Заявление глав государств СНГ по случаю 70-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года, в котором «подчеркивается необходимость развития конструктивного, равноправного и уважительного диалога, отказа от практики двойных стандартов и использования прав человека в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела суверенных государств».

Также на заседании утвержден План основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Учитывая всемирно-историческую значимость Победы, главы государств согласились с предложением российской стороны об учреждении и изготовлении единой юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» для награждения ветеранов стран СНГ.

Кроме того, определена Культурная столица Содружества 2021 года. Этот статус получила столица Таджикистана – Душанбе, а 2021 год по предложению Туркменистана объявлен Годом архитектуры и градостроительства в Содружестве.

В сфере обеспечения безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам одобрены Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы, предусматривающая меры по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, торговлей людьми и незаконной миграцией, Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий.

Вместе с тем по инициативе Кыргызстана в качестве дополнительных вопросов повестки дня рассмотрены и подписаны два заявления глав государств – о Всемирных играх кочевников и в связи с 90-летием Чингиза Айтматова. Россия также дополнительно внесла проект Конвенции о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Документ, направленный на совершенствование нормативно-правовой базы и активизацию совместной деятельности стран СНГ в этой сфере, был рассмотрен и одобрен президентами.

«В ходе заседания главы государств СНГ произвели кадровые назначения. На три года продлен срок пребывания в должности руководителя Антитеррористического центра СНГ генерал-полковнику полиции Новикову Андрею Петровичу. Председателем координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств СНГ утвержден Главнокомандующий Военно-космическими силами Российской Федерации генерал-полковник Суровикин Сергей Владимирович, Герой Российской Федерации», - сообщили в исполкоме.

Всего на саммите было принято 16 решений и ряд политических заявлений.

Напомним, что также было принято решение о проведении следующего заседания Совета глав государств СНГ 11 октября 2019 года в Ашхабаде.