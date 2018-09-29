Назарбаев поручил принять комплексный план застройки Шымкента до 2023 года

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел совещание по вопросам социально-экономического развития Шымкента, передает «Казинформ» . В ходе совещания он поручил принять комплексный план застройки города до 2023 года.

Как сообщается, что президент не стал слушать доклад акима города.

«Вчера я прилетел из Таджикистана и сразу объехал город, сегодня с утра ознакомился со всеми ведущимися работами, поэтому акиму не нужно выступать с докладом. Я сам скажу, что нужно», - сказал он.

«Несмотря на то, что в близлежащем Ташкенте население в два с половиной раза больше, объем продукции на одного человека меньше, чем у нас. В Ташкенте 3 500 долларов, в Шымкенте - 5 100 долларов. Видите? В два раза больше. Мы должны разработать стратегию развития города как крупного промышленного, инновационного и торгово-логистического центра. Для этого следует развивать инженерно-транспортную инфраструктуру. Я поручаю правительству и акимату принять комплексный план застройки города Шымкента до 2023 года», - сказал Назарбаев.

По словам главы государства, Шымкент должен, как Астана и Алматы, изменить свою модель развития, решать новые задачи.

«Есть большая программа, связывающая конкурентоспособность стран мира с крупными городами. По мнению ученых, в будущем во всем мире развитие будет определяться в 600 городах, потому что люди, по мере развития, ищут для себя комфортное место, хотят жить в безопасности. Ищут место, где дети смогут учиться, ходить в школу, лечиться. Такое место - город. Нам большие города нужны для процветания Казахстана. Там будет и наука, и все остальное», - отметил Назарбаев.

Он добавил, что город должен стать мощным экономическим центром в Центральной Азии, комфортным и привлекательным для гостей мегаполисом.