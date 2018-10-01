Мир за ночь 30 сентября – 1 октября 2018 года

В Македонии прошел референдум о переименовании республики, глава МИД Великобритании сравнил Евросоюз с СССР, а в Иране трех человек приговорили к смертной казни за коррупцию. Тем временем число погибших в результате землетрясения в Индонезии превысило 1,2 тыс. человек, в Иране построят нефтехранилища общей вместимостью 10 млн баррелей, а Google заплатит Apple $9 млрд за то, чтобы остаться поисковиком по умолчанию.

В воскресенье прошел референдум по вопросу межправительственного договора с Грецией о переименовании Республики Македония в Республику Северная Македония, сообщает ТАСС. По предварительным данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), уровень явки после подсчета 85,71% бюллетеней составил 36,11%. За межправительственный договор с Грецией высказались 91,25% от общего числа проголосовавших, против – 5,82%. В соответствии с македонским законодательством явка избирателей менее 50% может свидетельствовать о провале референдума. Однако, по заявлению премьер-министра республики Зорана Заева, референдум можно считать успешным. Референдум призван был помочь в урегулировании 27-летнего спора между Афинами и Скопье по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием области на севере Греции. Гражданам предлагалось ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?».

Глава МИД Великобритании Джереми Хант на съезде Консервативной партии, обсуждая позицию Брюсселя по Brexit, заявил, что Евросоюз становится «тюрьмой», подобно СССР, который запрещал своим гражданам выезжать, пишет РБК. Он напомнил, что ЕС был основан, чтобы «защищать свободу», а теперь, сравнивая Brexit с правом выезда из советского государства, он подчеркнул, что «если ты превращаешь ЕС в тюрьму, то желание выйти из него не исчезнет, оно вырастет». Напомним, что 20 сентября на саммите в Австрии лидеры ЕС отклонили план премьера Великобритании Терезы Мэй по выходу из союза. Ей посоветовали пойти на уступки страны по торговле и таможенным соглашениям по границе с Ирландией. Председатель Европейского совета Дональд Туск также заявил, что в существующей форме план Brexit угрожает единому рынку и не сможет работать, несмотря на имеющиеся позитивные элементы.

В Иране к смертной казни приговорили трех человек, обвиненных в коррупции, сообщает «РИА Новости». По словам официального представителя судебной системы страны Голамхоссейна Мохсени Эджеи, специальными трибуналами в Тегеране к настоящему моменту вынесены различные приговоры 35 «экономическим нарушителям», из них 32 человек приговорили к тюремному заключению на срок до 20 лет, остальных – к смертной казни за «за распространение коррупции на земле». Уточняется, что приговоры должны быть утверждены Верховным судом Ирана перед приведением в исполнение. Все приговоры, за исключением смертной казни, являются окончательными. Апелляцию в Верховный суд в связи со смертной казнью можно подать в течение 10 дней.

Число погибших в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси превысило 1,2 тыс. человек, ранения получили более 900 человек, их самолетами военно-транспортной авиации начали эвакуировать в соседнюю провинцию Южный Сулавеси, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось о 832 погибших в городе Палу, административном центре этой провинции. Между тем спасатели ожидают увеличения числа жертв, так как стали поступать данные из района Дунгала (провинция Центральный Сулавеси), где залегал очаг землетрясения. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Центральный Сулавеси 28 сентября, в течение почти двух суток было зафиксировано около 170 повторных толчков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 3-5 метров. Однако Агентство метеорологии, климата и геофизики через 30 минут после первых толчков отменило угрозу цунами, поскольку приборы не сумели зафиксировать приближение стихии.

«Дочка» национальной иранской нефтяной компании (NIOC) - Иранская нефтяная инженерно-девелоперская компания (PEDEC) подписала контракт на строительство нефтехранилищ общей вместимостью 10 млн баррелей, дополнительные нефтехранилища сырой нефти построит местная компания, сообщает ТАСС. Напомним, что в ноябре США намерены возобновить строгие санкции против страны, которые запретят ее нефтяной экспорт. Иран не озвучивает данные по динамике экспорта, но, по данным треккинга, который приводил в одном из своих отчетов МЭА, от закупок иранской нефти под страхом вторичных санкций уже отказались Франция, Южная Корея, частично упали поставки на юг Европы и в Индию, Китай на данный момент сохраняет закупки. В мае и июне этого года Иран поставлял за рубеж около 2,6 млн баррелей нефти в сутки, крупнейшими импортерами являлись Китай, Индия (совокупно около 1 млн баррелей), другие страны Азии и страны Европы.

Google заплатит $9 млрд за то, чтобы остаться поисковой системой по умолчанию в браузере Apple Safari, пишет газета «Известия». При этом в прошлом году Google заплатил за эту опцию $3 млрд. между тем в 2019 году выплаты достигнут до $12 млрд. Размер ежегодной платы рассчитывается исходя из того, сколько обращений к поиску Google было сделано из голосового помощника Siri и браузера Safari на iOS-устройствах. Как отмечают аналитики, Google невыгодно отказываться от статуса поисковика по умолчанию, так как Apple – один из крупнейших источников трафика для поисковой системы.