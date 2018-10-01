В Казахстане стартуют учения разведподразделений ОДКБ «Поиск-2018»

В Казахстан прибыл иностранный воинский контингент для участия в маневрах Коллективных сил оперативного реагирования государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности «Поиск-2018», сообщает «Казинформ» .

Открытие тактико-специальных учений, которые пройдут с участием сил и средств разведывательных подразделений вооруженных сил Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и России, состоится 1 октября на полигоне «Гвардейский» в Жамбылской области. Всего в учениях примут участие около 3 тыс. человек личного состава разведывательных подразделений и частей, порядка 500 единиц вооружения и военной техники, в том числе 2 российских самолета-разведчика Су-24МР, беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и «Форпост».

По данным Минобороны Казахстана, учения пройдут в период с 1 по 5 октября. Вооруженные силы Казахстана в международных учениях представят группировки Десантно-штурмовых войск и Регионального командования «Юг». В программе учений – проведение тренировок управления объединенной группировкой подразделений войсковой разведки и специального назначения вооруженных сил государств-участников.

Международные тактико-специальные учения «Поиск-2018» проводятся в рамках единого замысла оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2018» Коллективных Сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности.



