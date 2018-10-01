За выходные нацвалюта ослабла на 1,28 тенге
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Доллар торгуется по 364,35 тенге
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренних торгов в понедельник на Казахстанской фондовой бирже составил 364,35 тенге. Нацвалюта за выходные ослабла на 1,28 тенге.

Объем торгов в понедельник утром составил $6,1 млн.

На прошлой неделе глава Нацбанка Данияр Акишев причинами ослабления тенге назвал общее укрепление доллара США к валютам развивающихся стран вследствие повышения ставок ФРС США и будущее ужесточение антироссийских санкций.

Федеральная резервная система США по итогам заседания 25-26 сентября повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта – до 2-2,25% годовых.

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