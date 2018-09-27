Глава Нацбанка назвал причины ослабления тенге

Председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев на пресс-конференции в четверг назвал причины ослабления тенге. По его словам, ситуация на валютном рынке формируется под воздействием внешних факторов, а спрос на иностранную валюту находится на уровнях прошлых лет, сообщает Sputnik Казахстан .

«Ослабление тенге было вызвано, в первую очередь, внешними факторами. Во-первых, это общее укрепление доллара США к валютам развивающихся стран вследствие повышения ставок ФРС США. С начала года национальная валюта Турции ослабла на 62%, в Индии – на 14%, в Китае – на 6%. Более того, в мире происходит ослабление валют против доллара не только развивающихся, но и некоторых развитых стран. В Австралии на – 8%, Новой Зеландии — на 6%, в Канаде на 3%», - привел данные глава Нацбанка.

Кроме того, по его словам, негативное влияние на курс тенге оказывает объявление о будущем ужесточении антироссийских санкций.

«На этом фоне ослабление российского рубля с начала года составило около 15%. Хочу акцентировать внимание, что по нашим оценкам ожидание будущих негативных событий на российском рынке имело скорее психологическое воздействие, так как фундаментальные факторы платежного баланса России свидетельствуют об отсутствии причин для ослабления российского рубля», - сказал Акишев.

Он подчеркнул, что несмотря на частичную корреляцию рубля и тенге «преимущественно на коротком горизонте времени, в долгосрочном периоде обменный курс тенге в большей степени определяется состоянием платежного баланса Казахстана, который отражает действие всех факторов в совокупности».

По его данным, по состоянию на 26 сентября нацвалюта ослабла на 8,3% с начала года. Отметим, что ранее Нацбанк сообщил об ослаблении тенге с начала года по состоянию на конец августа на 9,4%.

Акишев также подчеркнул, что в условиях волатильности обменного курса населению и предприятиям без крайней необходимости лучше воздерживаться от перевода активов из одной валюты в другую, так как покупка валюты на пике котировок увеличивает риск потери сбережений.