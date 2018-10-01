До -5°С ожидается на севере, востоке и в центре Казахстана

На большей части Казахстана 2-4 октября пройдут дожди, а на севере, востоке и в центре республики ожидается понижение температуры воздуха до 5°С мороза, сообщает РГП «Казгидромет».

«Антициклон, удерживавший в выходные дни аномально теплую погоду с температурой воздуха выше климатической нормы на 4-7°С, сместился на юг Западной Сибири. А в ближайшие двое суток через Казахстан будут смещаться холодные атмосферные фронты, с которыми 2 октября в северных и центральных областях, 2-3 октября на юго-востоке и востоке республики местами ожидаются дожди», - говорится в сообщении синоптиков.

Вместе с тем «в тыл фронтам на западные области республики начал смещаться очередной антициклон, уже вызвавший там заморозки», и в последующие сутки он будет перемещаться на восток, что, по данным синоптиков, станет причиной понижения температуры воздуха до 0-5°С мороза на севере, в центре и востоке Казахстана.