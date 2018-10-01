Музеи и заповедники должны зарабатывать сами – Мухамедиулы

Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиалы считает, что в Казахстане необходимо внедрять международный опыт, когда музеи и заповедники сами зарабатывают и окупают свои расходы. Такое мнение он выразил в понедельник в ходе презентации в мажилисе законопроекта «Об охpане и использовании объектов истоpико-культуpного наследия».

«До 2016 года все наши памятники архитектуры находились в форме хозяйственного госучреждения. То есть вход был бесплатный, организация не имела права оказывать никаких услуг. Сейчас все наши музеи и заповедники имеют статус «казенные предприятия», они имеют право зарабатывать деньги», - напомнил Мухамедиулы.

Он признал, что граждане неоднократно поднимали вопрос на тему того, почему сделали платный вход. Но это было необходимо, считает министр.

«Я вам честно скажу, когда было госучреждение, был бесплатный вход, мавзолеи Ходжа Ахмед Ясави и Арыстан-баба превратились в мечети. Потому что никто не ограничивал вход. Каждый заходил, они отдыхали в этом мавзолее, кушали, читали намаз», - объяснил он.

После того, как был сделан платный вход, пояснил министр, это дало возможность мониторить, сколько действительно посетителей приходит на объект, и какая работа ведется для увеличения числа посетителей. Более того, заработанные средства остаются и используются сотрудниками на научную деятельность.

«Мы очень заинтересованы, чтобы наши музеи, заповедники зарабатывали достаточно средств, которые остаются в их распоряжение. В первую очередь это идет для научной работы. Кстати, с 2016 года мы дали возможность нашим музеям, заповедникам заниматься научной деятельностью. И эти средства остаются в ведении этого органа, они направляют их для научных работ, для увеличения заработной платы и для реставрационных работ. Есть крупнейшие международный центры, которые с государства дотации не берут, то есть сами достаточно средств зарабатывают. И наша цель - чтобы наши музеи заповедники также могли бы зарабатывать», - подчеркнул Мухамедиулы.