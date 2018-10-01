Морозы ожидаются в Казахстане в третьей декаде октября

В начале октября будет неустойчивый характер погоды, а в третьей декаде месяца ожидаются морозы до 13°С, сообщает РГП «Казгидромет».

«В начале октября с затоком прохладных и влажных воздушных масс ожидается неустойчивый характер погоды, где на севере, востоке и в центре страны ожидаются осадки с понижением температуры воздуха ночью до 0-5 мороза, днем до 7-15 тепла; на юго-востоке - грозовые дожди с температурой воздуха ночью 7-12 тепла, днем 17-25 тепла», - говорится в прогнозе синоптиков на октябрь.

Однако после в большинстве областей Казахстана будет тепло и солнечно, днем температура повысится в северной половине республики до +15+22°С, в южной – до + 23+28°С.

Вместе с тем 3-4 октября на западе страны с влиянием циклона пройдут грозовые дожди, которые постепенно будут смещаться в восточном направлении, зона осадков охватит и другие области Казахстана в конце первой и начале второй декады.

«Согласно долгосрочному прогнозу, очередную интенсивную волну холода следует ожидать в середине третьей декады, когда столбики термометров опустятся: в северной половине ночью до 5-13 мороза, днем до 0-5 мороза; в южной половине ночью до 0-5 мороза, днем до 10-18 тепла. В результате средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1°С, за исключением Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей – около нормы», - сообщает «Казгидромет».

Месячное количество осадков предполагается больше нормы местами в Восточно-Казахстанской, около нормы в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, на большей части Костанайской, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Алматинской областях, меньше нормы – на остальной территории.