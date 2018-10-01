Военнослужащий госпитализирован в Актау с подозрением на менингит

В Актау с подозрением на менингит госпитализирован военнослужащий воинской части, однако три дня перед этим врачи медсанчасти лечили его от ветрянки, сообщила в понедельник журналистам в кулуарах совещания в министерстве здравоохранения руководитель пресс-службы ведомства Гаухар Бисарина.

По ее словам, молодой человек находится в тяжелом состоянии.

«30 сентября в инфекционную больницу города Актау из воинской части был доставлен больной 1997 года рождения с подозрением на менингококковую инфекцию. Первично он заболел 27 сентября, но получал лечение у себя в воинской медсанчасти части с предварительным диагнозом: ОРЗ и ветрянкой, которая была под вопросом», - сообщила Бисарина.

По ее информации, все контактные лица, а это 355 человек, взяты на контроль департаментом охраны общественного здоровья.

«Проводятся противоэпидемиологические мероприятия в воинской части совместно с военными медицинскими специалистами. Состояние тяжёлое. Предварительный диагноз ОРЗ и ветрянка был поставлен военными врачами в медсанчасти. Сейчас проводятся лабораторные исследования», - заключила она.

Напомним, ранее менингитом заболели 3 человека в Алматинской области, еще 2 - в Актобе. В СКО предположительно от менингита умерла студентка.