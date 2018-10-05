«Эйр Астана» намерена расширять число местных поставщиков работ и услуг

Авиакомпания «Эйр Астана» провела в среду в столице день открытых дверей для потенциальных и действующих поставщиков, где партнерам рассказали о требованиях и правилах предоставления своих услуг.

В долгосрочной перспективе компания рассчитывает на существенный рост показателя, в ближайшие 10 лет в ее планы входит IPO, увеличение парка самолетов с нынешних 33 до 64-х, а также увеличение пассажиропотока с 4 до 9 млн. человек.

«Население Казахстана порядка 18 миллионов человек, рынок довольно маленький. В этом смысле мы похожи на Австралию и Канаду, где людей мало, а территории огромные. Поэтому для развития внутреннего рынка есть предел – 18 миллионов. И чтобы увеличить пассажиропоток, авиакомпания прилагает все усилия для развития транзитного потенциала.

Вместе с тем авиакомпания развивает техническую базу и для этого на территории аэропорта Нурсултан Назарбаев в Астане построен ангар. «Идет очень большой вклад средств и усилий, чтобы развивать здесь авиационный центр. В будущем хотим, чтобы этот авиационный центр полностью оказывал технический ремонт не только для «Эйр Астаны», но и для других авиакомпаний», - рассказала вице-президент по закупкам Диляра Кунхожаева.

Соответственно, авиакомпании нужны не только кадры, но и хорошие поставщики. И, несмотря на имеющееся количество, их все же недостаточно. В частности, вся униформа, обувь для сотрудников, информационные буклеты, упаковка для еды и сувенирная продукция производится в Казахстане. В качестве конкретного примера были приведены багажные бирки, в которых нуждается любая авиакомпания. Произвести их в Казахстане, отмечают в авиакомпании, пока не могут и их приходится закупать у иностранных поставщиков.

Говоря об основных принципах авиакомпании, которые всегда придерживаются – это открытость и прозрачность. И много плюсов в это внесло внедрение электронной системы закупок в фонде «Самрук-Казына», отмечают представители «Эйр Астаны».

«Что нам нужно от вас, чтобы вы могли с нами работать? На самом деле, все, что мы от вас хотим – это честность, соблюдение этических принципов и процедур закупок, и конечно же хорошего качества. Естественно, цена в любом бизнесе играет роль. Но мы всегда хотим, чтобы цена и качество друг другу соответствовали», - подчеркнула Диляра Кунхожаева.

«Мы – компания открытая, мы хотим быть эффективными. Для нас сбалансированные показатели цены и качества - это самое главное, и плюс тот факт, чтобы поставщики были надежными», - резюмировала она.