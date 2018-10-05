В Астане построят научный онкологический центр

Во время послания народу Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о том, что в столице наконец постоят онкоцентр, а работникам ПМСП повысят зарплату на 20%.

Нурсултан Назарбаев поднял вопрос доступности первичной медико-санитарной помощи, особенно на селе и для стимулирования работников ПМСП поручил с 1 января «поэтапно повысить заплату на 20% участковым медработникам, внедряющим новые подходы управления заболеваниями». Из республиканского бюджета на это будет выделено 5 млрд тенге.

«В следующем году надо наконец приступить к строительству национального научного онкологического центра в Астане. Я два года долблю всем: «Давайте начнем, давайте начнем», пока кулаком по столу не ударил и не заставил, не чесались. В этом году нужно заложить фундамент и поставить на самое лучшее на свете оборудование».

Президент рассказал, что там будет томотерапия, протонотерапия – точечное лечение, лазерный нож, повышение иммунитета человека.