В 2019 году начнется реформирование работы МВД

«Общество ожидает коренного улучшения работы правоохранительных органов, в первую очередь нашей полиции. Полиция должна быть помощником для человека, а не палкой для наказания», — считает Нурсултан Назарбаев и сказал, что ждет предложений от министра Камуханбета Касымова:

«Я генерала Касымова считаю самым опытным полицейским в нашей стране, честным, порядочным человеком, я считаю, что и он сам предложит, что нам делать с полицией. У нас уже есть программы, да. Надо принять дорожную карту по реорганизации органов внутренних дел. Старт надо дать в 2019 году. В мире есть опыт, я вас уже направлял и в Германию, и в Штаты, посмотрите, как они работают, на улицах не стоят, не берут взятки», — сказал Нурсултан Назарбаев в пятницу, во время послания народу.

Во-первых, президент предложил оптимизировать штатную численность МВД, и оставить 5 учебных заведений по подготовке полицейских: «У вас много учебных заведений – 12-15, из них надо оставить пять. Все сэкономленные средства надо направить на повышение зарплат полицейских и решения их жилищных и иных социальных вопросов. У нас сколько юристов выпускников ходит? Надо их взять… Полицейская академия на западе за 6 месяцев готовит полицейского, учит простым приемам, законам, как обращаться с человеком, иди – работай, а у нас – 5 лет учим и кого выпускаем?! Надо дать хорошую зарплату этим юристам и пусть работают».

Во-вторых, Назарбаев заявил о том, что нужно утвердить новый стандарт полицейского, изменить систему карьерного продвижения, так же подготовку отбора кадров через полицейские академии:

«Все сотрудники должны пройти переаттестацию. Только лучшие должны остаться. Кто не пройдет, тот должен уйти».

Третий этап реформирования системы МВД: будут внедрены новые современные форматы работы с населением. «Надо перевести работу полиции на сервисную модель. В сознании граждан должно укрепиться, что полицейский не карает, а помогает».

«Он (полицейский – прим. V) на себя работает, а на не на людей. Никто ему не говорит как он должен работать, просто поставили и все», - обратился президент к главе МВД Касымову. — Ты должен предложить, а не кто-нибудь, ты генерал, ты министр. Вместе с аппаратом и Советом безопасности предложите мне новую структуру, новые пути. С другой стороны, сокращение не является самоцелью, нам нельзя ослабить общественный порядок».