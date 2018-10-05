Казахстану нужны госслужащие новой формации

Назарбаев поручил руководству академии госуправления совместно с Назарбаев Университетом разработать программу «Руководитель новой формации» и создать спецкурсы переподготовки при назначении на руководящие должности.

«Как должен изменяться госаппарат в условиях нового времени. Первое – кардинальное повышение эффективности деятельности государственных органов. Качество должно стать новым стилем жизни госслужащего любого, самосовершенствование его главным принципом. Многие из нас относятся к этой категории», - сказал Назарбаев.

Он подчеркнул, что госслужащие новой формации должны сократить дистанцию между государством и обществом.

«Вникните в смысл. Ближе к людям нужно быть, - объяснил глава государства. – Это постоянная обратная связь, живое обсуждение, разъяснение людям политик конкретных мер и результатов».

В этой связи он поручил руководству академии госуправления совместно с Назарбаев Университетом разработать программу «Руководитель новой формации» и создать спецкурсы переподготовки при назначении на руководящие должности.

«Без прохождения этих курсов не назначать на должности, - подчеркнул Назарбаев. - Важно привлечь профессионалов из частного сектора, имеющих опыт работы в лучших зарубежных компаниях, обучившихся в лучших странах мира».

Назарбаев также напомнил, что в текущем году в четырех госорганах (министерство юстиции, агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции, акиматах Мангистау и Астаны) в пилотном режиме была внедрена новая факторно-балльная модель оплаты труда.

«Все проекты показали хороший результат – повышена привлекательность госслужбы, особенно это актуально на региональном уровне…. И с начала следующего года, Бакытжан (Сагинтаев - V), должны все приступить к этому. Но не огульно, надо смотреть с умом. Это не должно ухудшить работу, управление не ухудшить», - поручил премьер-министру президент.