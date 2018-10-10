Сильных землетрясений в Алматы не ожидается – ДЧС

В департаменте по ЧС Алматы опровергли прогноз президента Международной академии биофизики Виктора Инюшина о возможном сильном землетрясении в Алматы в 2019 году и заверили, что таких землетрясений в городе в ближайшее время не ожидается.

«Согласно данным Института сейсмологии колебания земной коры до 6 баллов (по шкале МSK-64) не приводят к повреждению инфраструктуры, разрушениям зданий и сооружений, являются лишь землетрясениями фонового уровня. Ежегодно в радиусе 80 км от города Алматы происходит до 200 слабых землетрясений. Таким образом, среднесрочные и долгосрочные прогнозы землетрясений составляются от 7 и более баллов и, в соответствии с заключением прогнозной комиссии Института сейсмологии на территории Алматинского сейсмоопасного региона в 2018 году сильные землетрясения интенсивностью 7 и более баллов не ожидаются», - сообщили в пресс-службе ДЧС в среду.

При этом указывается, что «долгосрочный прогноз на предстоящий год составляется в конце года с внесением на уточнение прогнозной комиссии два раза в год».

ДЧС, ссылаясь на доктора физико-математических наук, академика Международной академии Евразии Аллу Садыкову, проработавшую в Институте сейсмологии более 40 лет, отмечает, что в прогнозах биофизика Виктора Инюшина «отсутствуют сведения о параметрах прогнозируемых землетрясений», а «его методы прогнозирования землетрясений научно не обоснованы».

«Данные им прогнозы не вносятся в Межведомственную и прогнозную комиссию Института сейсмологии, которые проходят с участием ведущих специалистов-сейсмологов республики. Большинство предсказаний Инюшина о землетрясениях не подтверждались, несмотря на его утверждения о полной состоятельности его прогнозов. Его псевдонаучные прогнозы, широко распространяемые в СМИ, вызывают общественный резонанс, могут привести к созданию нестабильности в обществе. Также Алла Садыкова считает прогнозы биофизика Виктора Инюшина ненаучными и некорректными», - подчеркнули в ДЧС.

Также сообщается, что согласно официально представленной информации руководства Казахского национального университета им. Аль-Фараби служба биофизического сейсмического прогноза, который возглавляет Инюшин, не является структурным подразделением университета, и ответственность за его сейсмические прогнозы вуз не несет.

«ДЧС Алматы призывает граждан основываться информациям компетентных органов и не поддаваться на провокационные заявления не уполномоченных лиц. Напоминаем, что распространение заведомо ложных и недостоверных сведений является основанием для привлечения к уголовной ответственности», - заключили в пресс-службе.

По данным ДЧС, сейсмологический мониторинг на территории города осуществляется Сейсмологической опытно-методической экспедицией (СОМЭ) и Институтом сейсмологии, находящимися в ведении министерства образования и науки. СОМЭ проводит регистрацию и обработку данных о землетрясениях, проведение круглосуточных, круглогодичных полевых инструментальных наблюдений для получения непрерывной сейсмологической информации. Институт сейсмологии является головной организацией в области фундаментальных и прикладных исследований по проблемам обеспечения сейсмобезопасности в Казахстане.

Ранее в СМИ появился прогноз биофизика Виктора Инюшина о землетрясении в Алматы в 2019 году до 6 баллов, однако он не исключил землетрясения силой и 7-8 баллов. При этом указывалось, что он разработал «уникальные датчики», которые реагируют на подземные колебания. Инюшин отмечал, что сейсмическая волна в 2019 году ожидается со стороны гор, а активность может затронуть все районы города.