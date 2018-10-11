В Кызылорде открылся филиал нового поколения ForteBank

«ForteBank продолжает открывать высокотехнологичные отделения нового формата во всех регионах страны. В мае прошлого года мы начали строительство филиала в городе Кызылорда и сегодня рады презентовать его вам. Наши офисы были отмечены в числе лучших дизайнов банковских отделений в мире по версии издания The Financial Brand. Мы делаем большой акцент на инновациях и технологиях, создавая новые сервисы, мы стремимся минимизировать очереди и сделать весь процесс взаимодействия с банком максимально приятным, комфортным и полезным», - отметил на открытии Гурам Андроникашвили.

Экскурсию для гостей проводили председатель правления ForteBank Гурам Андроникашвили и директор филиала Еркинбек Мусабаев. Они рассказали, что концепция и стиль офисов долго обсуждались и тщательно разрабатывались профессионалами итальянской дизайнерской компании DINN. Главной особенностью отделений являются удобные зоны самообслуживания, избавляющие клиентов от ожидания в очередях. Все необходимые услуги можно совершить с помощью мобильного приложения, которое, кстати, открыто для всех пользователей. Будучи клиентом любого банка, можно скачать приложение ForteBank, зарегистрироваться и пользоваться всеми услугами банка.

«В рамках поручения главы государства в Кызылординской области проводится масштабная работа по развитию массового предпринимательства. Немаловажную роль в развитии бизнеса в регионе играет и ForteBank, который является одним из самых устойчивых и в то же время быстрорастущих банков страны», - отметил Крымбек Кушербаев.

Банк уже уверенно выходит на лидирующие позиции по предоставлению услуг населению и компаниям в регионе, отмечается в сообщении. Клиентами областного филиала ForteBank являются более 30 000 розничных клиентов и около 2000 предпринимателей. ForteBank является активным участником программы «Дорожная карта бизнеса 2020», а филиал в Кызылординской области неоднократно входил в тройку лидеров по темпам освоения выделенных средств.

По итогам 2017 года филиал занял второе место среди банков второго уровня области по количеству и сумме одобренных проектов. В 2018 году филиал профинансировал 9 проектов на сумму 300 млн. тенге. Сейчас 12 проектов на общую сумму свыше 1 млрд. тенге находятся на рассмотрении и будут реализованы до конца текущего года.