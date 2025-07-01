Более 284 млрд тенге выделено на проекты водоснабжения в 2025 году

В 2025 году на проекты водоснабжения в Казахстане выделено 284,3 млрд тенге, из которых более 160 млрд тенге - из специального государственного фонда, где аккумулируются возвращенные государству активы, остальное - из Национального фонда и республиканского бюджета.

«183 млрд тенге по линии министерства промышленности местным исполнительным органам на проведение работ по водоснабжению населенных пунктов. 100,3 млрд. тенге - министерству водных ресурсов на ремонт и реконструкцию групповых водопроводов. То есть, более 284 млрд тенге выделено в 2025 года только на обеспечение питьевой водой», - сказал в ходе брифинга в правительстве во вторник глава Минводы Нуржан Нуржигитов.

Как уточнили в правительстве, из общей суммы в 284,2 млрд тенге, 160,6 млрд тенге - это средства специального госфонда, 85,5 млрд тенге - из республиканского бюджета и 32,8 млрд тенге - из Нацфонда.

За счет 183,4 млрд тенге, предусмотренных для министерства промышленности и строительства, ведется реализация 442 проектов.

На 100,3 млрд тенге Минводы реализует в текущем году 31 проект по строительству и реконструкции объектов группового водоснабжения в Акмолинской, Атырауской, Алматинской, Улытауской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях. По данным Нуржигитова, полная реализация всех 31 проектов предусматривает строительство свыше 2,6 тыс. км водопроводов и обеспечит улучшенное водоснабжение в 468 населенных пунктах с численностью населения порядка 1,3 млн человек. При этом к централизованному водоснабжению будет подключено 53 населённых пункта.