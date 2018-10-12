Казахстан и Египет создадут в Алматы фармацевтический парк

Казахстан и Египет прорабатывают проект по созданию в Алматы парка по производству медицинских препаратов. Стоимость проекта оценивается в $25 млн, сообщает «Казинформ» .

«В настоящее время осуществляется ряд инвестиционных проектов, главный из которых создание казахстанско-египетского фармацевтического парка в Алматы. Мы совместно с министерством по инвестициям и развитию, компанией «Казахинвест» прорабатываем этот проект», - сказал посол Казахстана в Египте Арман Исагалиев на брифинге в МИД РК.

Он добавил, что на сегодняшний день на казахстанском рынке присутствуют египетские фармацевтические изделия, которые пользуются достаточным спросом.

«В настоящее время на казахстанском рынке зарегистрировано более 40 египетских препаратов, поэтому, я думаю, после создания такого фармацевтического парка мы сможем выйти с этими изделиями на другие рынки региона и ЕАЭС», - добавил дипломат.

По его информации, стоимость проекта оценивается в $25 млн, египетская фармацевтическая компания MUP ведет поиск партнера.

«Они готовы вложить большую часть суммы. Они были готовы к реализации этого проекта в 2016 году, но случилась девальвация египетской валюты, которая обесценилась вдвое, что стало причиной необходимости поиска еще одного источника финансирования», - пояснил Исагалиев.