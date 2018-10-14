В Алматы во время бега скончался участник полумарафона

В Алматы в воскресенье во время проведения полумарафона скончался участник стартов – 18-летний студент Алматинского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов Максим Королев, житель Астаны, сообщается на сайте организаторов полумарафона «Смелость быть первым».

«Со слов очевидцев, во время бега по улице Абая, за квартал до финиша, юноше внезапно стало плохо. Бригада скорой помощи, прибывшая на место через три минуты на место происшествия, констатировала смерть. Как сообщили медики, причина смерти юноши будет известна по итогам судебно-медицинской экспертизы, и ее результаты в ближайшее время сообщат родственникам. Организаторы связались с родственниками, выразили соболезнования, организовали приезд родителей в г.Алматы», - говорится в сообщении.

По данным однокурсников Королева, которые сопровождали его в качестве болельщиков, он имел квалификацию кандидата в мастера спорта РК по «борьбе и боевому самбо», являлся призером городской спартакиады по кроссу (1 место).

Как отметила директор корпоративного фонда «Смелость быть первым» Салтанат Казыбаева, на стартах всегда тщательно отрабатываются маршруты всех дистанций совместно со службами ДВД, станции скорой медицинской помощи и на каждой точке питания размещается медицинский персонал с необходимыми позициями для оказания первой медицинской помощи.

«Однако после этого трагического случая мы рассмотрим меры усиления по требованиям к допуску спортсменов к соревнованиям», - добавила Казыбаева.