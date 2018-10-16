Мир за ночь 15-16 октября 2018 года

Умер сооснователь Microsoft Пол Аллен, вступило в силу соглашение об установлении границ между Чечней и Ингушетией, Русская православная церковь разорвала отношения с Константинополем, а в МВФ назвали ущерб для мировой экономики от торговой войны США. Тем временем эксперты ООН заявили, что более 13 млн жителей Йемена нуждаются в продовольственной помощи. Facebook будет блокировать сообщения в период выборов в США, а в Норвегии археологи нашли кладбище викингов с 20-метровым кораблем.

В Сиэтле в США на 66-м году жизни умер предприниматель Пол Аллен. В 1975-м году он вместе с Биллом Гейтсом основал корпорацию Microsoft, пишет РБК. Как сообщается в заявлении учрежденной им компании Vulcan Inc., Аллен умер от осложнений неходжкинской лимфомы. Пол Аллен родился в 1953-м году и с детства увлекался электроникой. С Биллом Гейтсом он познакомился в школе, на занятиях по программированию. Со своим школьным другом он занялся бизнесом в сфере программирования и компьютерной техники, а 1975 году они основали Microsoft, разделив акции в отношении 36% у Аллена к 64% у Гейтса. Из Microsoft Аллен ушел в 1983-м году, когда врачи впервые диагностировали у него рак. Но часть акций и место в совете директоров за собой он сохранил. После ухода из компании ему удалось победить болезнь и он занялся инвестиционным бизнесом, вкладывая средства в технологические стартапы. В начале октября этого года Аллен сообщил, что у него вновь диагностирован рак. Пол Аллен находился на 44-м месте в списке богатейших людей планеты по версии Forbes, его состояние оценивалось в $20,3 млрд.

Соглашение об установлении административных границ между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия вступило в силу во вторник, сообщает ТАСС. «Отныне между нашими республиками проведено разграничение территорий. Хочу отметить, что установление границ никоим образом не означает разделения братских чеченского и ингушского народов. Напротив, это будет способствовать дальнейшей интеграции наших экономик, укреплению экономического и социального взаимодействия, улучшению братских связей», - отметил председатель чеченского парламента Магомед Даудов. 26 сентября главы республик Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали законы об установлении административной границы между регионами, которые не были четко определены со времен распада Чечено-Ингушской АССР в начале 1990-х годов. 4 октября парламенты обеих республик ратифицировали соглашение. Между тем некоторые жители Ингушетии выступили против ратификации соглашения и вышли на митинги, требуя широкого обсуждения вопроса. Однако 10 октября Народное Собрание республики не смогло собрать кворум для внеочередного заседания, чтобы рассмотреть вопрос об отмене итогов голосования, утвердившего соглашение.

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) на заседании в Минске признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, пишет газета «Коммерсантъ». Как заявил руководитель отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский Иларион по итогам заседания, «принято решение о полном разрыве общения с Константинопольским патриархатом». Таким образом Синод РПЦ ответил на решение Константинопольского патриархата об отмене документа о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. Также Константинополь снял анафему с не признанного в православном мире Киевского патриарха Филарета. В РПЦ это назвали «антиканоническим деянием» и «попыткой разрушить сами основы канонического строя православной церкви».

Развязанная президентом США Дональдом Трампом торговая война лишит мировую экономику $1,52 трлн, считают в Международном валютном фонде. Причем, как сообщает «РИА Новости», в краткосрочной перспективе наибольший ущерб от торговой войны получит Китай, в долгосрочной перспективе, в первую очередь из-за ответных пошлин, сильнее всего пострадают именно Соединенные Штаты. Негативное влияние на экономику также оказывает и неопределенность вокруг выхода Великобритании состава ЕС. По прогнозам МВФ, при худшем сценарии развития событий, мировой рынок сократится на 17%, а мировой ВВП снизится на 1,9%. Кроме того, эксперты МВФ предполагают, что с наибольшими проблемами международная торговля столкнется в 2019 году. На настоящий момент ожидаемый рост мировой торговли составляет 3,9%, что на 0,5% ниже, чем прошлом году. Однако эксперты фонда считают, что этот показатель стоит снизить еще 0,2%.

Более 13 млн жителей Йемена нуждаются в срочной продовольственной помощи, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Однако, как сообщает ТАСС, у ООН и других международных организаций на данный момент недостаточно средств для ее оказания. В прошлом году в Йемене около 8,4 млн человек ежемесячно нуждались в срочной продовольственной помощи для выживания, но из-за экономических проблем и снижения курса местной валюты число нуждающихся в продовольственной помощи, по оценкам экспертов, может увеличиться более чем на 5 млн человек и достичь 13,5 млн, отметил Дюжаррик. Для оказания продовольственной помощи жителям Йемена требуется около $3 млрд. Сейчас на эти цели собрано только 68% от требуемой суммы.

Facebook будет блокировать ложные данные о промежуточных выборах в США, пишет газета «Известия», а сообщения о длинных очередях и столкновениях будут проверяться. Новая информационная политика будет применяться до конца ноября. К американской компании намерены придерживаться такого курса, несмотря на возможные обвинения в цензуре и вынужденное повышение расходов. Это делается для того, чтобы снизить манипуляции голосов избирателей в соцсети. Подчеркивается, что выборы являются «чувствительной сферой» для компании после президентских выборов в США в 2016 году, «на результат которых, по мнению многих, было оказано влияние ради победы Дональда Трампа». Промежуточные выборы в конгресс США пройдут 6 ноября. По их итогам будет полностью переизбрана палата представителей и сменится треть сенаторов.

Археологи в Норвегии обнаружили кладбище викингов с 20-метровым кораблем. Как сообщает газета «Известия», захоронение находится на небольшой глубине, но под фермами, и отыскать его удалось только благодаря радару. Предположительно, корабль мог быть частью захоронения вождя или аристократа, которых хоронили в судах. Однако пока археологи не спешат заняться раскопками захоронения.