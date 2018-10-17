В Канаде легализовали марихуану

Закон, легализующий хранение и использование марихуаны в рекреационных целях, вступил в силу
Канада стала второй страной в мире, где легализовали марихуану в рекреационных целях – 17 октября здесь вступил в силу соответствующий закон. Первой страной в 2013 году стал Уругвай, сообщает Meduza.
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