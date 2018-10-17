В Канаде легализовали марихуану

Канада стала второй страной в мире, где легализовали марихуану в рекреационных целях – 17 октября здесь вступил в силу соответствующий закон. Первой страной в 2013 году стал Уругвай, сообщает Meduza .

Совершеннолетние жители Канады могут купить в лицензированных магазинах до 30 граммов высушенных листьев марихуаны, а также масло на их основе, семена и растения. Также канадцам разрешено выращивать до четырех кустов конопли.

В полночь в провинциях страны уже открылись первые магазины по продаже каннабиса, а продукты питания на основе конопли начнут продавать через год после вступления закона в силу.

Между тем незаконным остается хранение более 30 граммов марихуаны, покупка ее у продавцов без лицензии и выращивание более четырех кустов. За продажу конопли несовершеннолетним грозит срок до 14 лет лишения свободы.

Также сообщается, что власти Канады намерены помиловать около 500 тыс. человек, которых ранее осудили за хранение до 30 граммов марихуаны.

Канада запретила марихуану в 1923 году. В 2001 году в стране разрешили медицинскую марихуану.