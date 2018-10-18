Мир за ночь 17-18 октября 2018 года

Число погибших в Керчи возросло до 20 человек, спецпосланник генсека ООН по Сирии покинет свой пост, в Венесуэле задержали еще двоих подозреваемых в покушении на президента, а коалиция во главе с США по ошибке нанесла удар по курдам в Сирии. Тем временем саммит ЕС не достиг прорыва по проблемам Brexit, на президента Гаити совершено покушение, в Китае владельцы квартир устроили погромы в офисах застройщиков, а инвесторы поддержали предложение снять Цукерберга с поста главы совета директоров Facebook.

Число погибших при взрыве и стрельбе в политехническом колледже в Керчи возросло до 20 человек. При этом, как сообщает «РИА Новости», на месте погибли 15 человек. Между тем ранее заведенное дело по статье «теракт» переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. В среду в колледже 18-летний студент 4 курса привел в действие самодельное взрывное устройство и открыл огонь из ружья по ученикам и преподавателям. Позже он покончил с собой. В результате ЧП пострадали около 50 человек. В Крыму и Севастополе пройдет трехдневный траур.

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщил, что в ноябре покинет свой пост, сообщает «Коммерсантъ». «Я прослужил спецпосланником четыре года и четыре месяца. Я некоторое время обсуждал с генеральным секретарем ООН свое желание уйти по исключительно личным причинам», - заявил он на заседании Совета Безопасности, добавив, что намерен «двигаться дальше с последней недели ноября». По его словам, он планирует до конца октября провести консультации со странами-гарантами астанинского процесса (Россия, Иран и Турция) и участниками «малой группы» (Великобритания, Германия, США, Франция, Иордания и Саудовская Аравия) «для завершающих штрихов по созданию конституционного комитета». Одним из самых важных событий десятой Международной встречи по Сирии в астанинском формате в июле стала передача участникам переговоров предварительного списка кандидатов в конституционную комиссию, подготовленного Стаффаном де Мистурой.

Еще два человека задержаны за участие в подготовке покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро в августе, сообщает «РИА Новости». Как сообщил министр связи и информации Хорхе Родригес, задержаны некие Освальдо Кастильо Лунар, Уильдер Васкес и Рафаэль Эрнесто Диас Куэльо. Первые двое задержанных имеют отношений к покушению, а третий, являющийся подполковником ВВС Венесуэлы в отставке, якобы передавал секретную стратегическую информацию Колумбии. Покушение на президента Венесуэлы произошло 4 августа во время парада в Каракасе – к трибуне, где тот находился, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию, экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса и США.

В Сирии истребители коалиции во главе с США по ошибке нанесли удар по формированию курдов Сирийских демократических сил (СДС), пишет «Коммерсантъ». Предполагается, что «из-за непрофессиональных действий американских ВВС по наступающему на ИГИЛ курдскому формированию» был нанесен удар двумя истребителями F-15 из состава сил коалиции. В результате погибли 6 курдских бойцов и еще порядка 15 получили серьезные ранения.

Лидеры 27 стран Евросоюза приняли решение не созывать пока экстренный саммит по Brexit, который был запланирован на 17-18 ноября, сообщает ТАСС. Они готовы созвать такую встречу только в том случае, если будет достигнут «существенный прогресс на переговорах». Между тем пока саммит ЕС не достиг прорыва в переговорах, консультации продолжатся в ближайшие недели. Как заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не смогла предложить новых подходов. На данный момент главной проблемой переговоров остается режим контроля границы между остающейся в ЕС Ирландией и выходящей из сообщества в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией. Обе стороны хотят сохранить прозрачность этой границы для людей, товаров и услуг, но как это сделать, не нарушая целостность европейского таможенного союза (единого рынка), который покидает Великобритания, Брюссель и Лондон еще не решили. Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем об условиях, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. Переговоры должны продлиться до ноября, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер.

Президент Гаити Жовенель Моиз подвергся в среду обстрелу во время церемонии, посвященной 212-й годовщине смерти основателя государства и национального героя страны Жан-Жака Дессалина, сообщает ТАСС. Президент серьезно не пострадал и был эвакуирован в безопасное место, но ранены трое сотрудников его охраны, один из них в голову. Правоохранители занимаются поиском нападавшего. Как отмечает агентство, на среду в столице страны Порт-о-Пренсе и нескольких городах Гаити помимо памятных мероприятий были намечены около 15 манифестаций с требованием привлечь к ответственности чиновников, причастных к нецелевому использованию государственных средств на поставки нефти из Венесуэлы.

В Китае десятки разгневанных владельцев квартир, недовольных скидками на жилье, устроили погромы в офисах продаж девелоперской компании, пишет газета «Известия». Столкновения произошли из-за того, что на пике цен в 2017 году люди купили недвижимость, и теперь они чувствуют себя ущемленными. Между тем аналитики предрекают дальнейшее снижение цен на жилье в Китае.

Несколько американских инвестиционных фондов, владеющих долями в Facebook Inc., поддержали инициативу других инвесторов компании сместить основателя и главного исполнительного директора Facebook Марка Цукерберга с должности председателя совета директоров, пишет РБК. С таким предложением ранее в июне выступил хедж-фонд Trillium Asset Management, один из акционеров Facebook. Теперь идею поддержали казначейства Род-Айленда, Иллинойса и Пенсильвании, а также ревизор городского пенсионного фонда Нью-Йорка Скотт Стрингер (является главным ревизором города). Отмечается, что поддержка фондами этой инициативы «после череды ошибок и противоречий» со стороны руководства компании усиливает контроль корпоративного управления над Facebook и отражает мнение некоторых инвесторов о том, что Цукербергу необходима помощь в управлении компанией. Сейчас же он фактически управляет ей в одиночку.​ Недовольство инвесторов вызвали скандалы с вмешательством в выборы в США с использованием соцсети, а также с тем, как персональные данные пользователей оказались у компании Cambridge Analytica. Предложение будет вынесено на голосование в мае 2019 года.