В казахстанские СМИ внедрят инструмент Chartbeat для анализа аудитории

Передовая компания в сфере анализа данных Chartbeat предоставляет инструменты аналитики для наблюдения за распределением внимания пользователей по сайту, по отдельным его страницам и элементам на страницах в реальном времени. Chartbeat проводит замеры по двум основным параметрам: recirculation – это возвращение, переходы по сайту, взаимодействие с элементами на страницах и engaged time – активное время пребывания пользователей на сайте, длительность сессии.

«Ключевыми инновациями, которые предлагает Chartbeat, являются: редакционная аналитика в режиме реального времени; фокусирование на вовлеченности читателя и глубине просмотров (engaged time); решение проблемы социального «информационного разрыва»; редактор может отследить эффективность своих материалов», - отмечает оператор проекта.

Как сообщается, для участия в проекте посредством конкурса будут отобраны 25 казахстанских онлайн-изданий, которым первыми на отечественном рынке смогут бесплатно внедрить и использовать инструменты Chartbeat для анализа аудитории.

«На второй год Chartbeat предоставляет 70% скидку для 25 СМИ, принимавших участие в первый год работы проекта. Кроме того, участники проекта получат возможность проходить обучение и получать консультации у представителей компании», - уточнили в Казахстанском пресс-клубе.

Прием заявок для участия в проекте продлится до 6 ноября включительно. Конкурсанты по единогласному решению создадут панель общего счетчика, который позволит рекламодателям получать более достоверные данные по популярности сайтов, отмечает оператор. Для прозрачности проекта создан независимый попечительский совет из числа казахстанских медиа-экспертов, а возглавляет совет известный специалист в области медиа Михаил Дорофеев.

Оператор проекта считает, что внедрение инструментов Chartbeat в работу редакции поможет отечественным СМИ «лучше анализировать и понимать свою аудиторию, применять более точные методы онлайн измерений и повысить качество контента, повысит общую профессионализацию онлайн рынка посредством популяризации применения метрик в редакторской политике», а «использование современных методов позволит расширить читательскую аудиторию казахстанских СМИ и увеличит их доход с размещения рекламы».

Chartbeat используется более чем в 60 странах мира такими лидирующими СМИ как USA Today, CNN, The New York Times, Vox, Fox News Channel, The Washington Post, MSN, BBC, Le Monde, Ringier, The Independent, El Tiempo, Caracol Television, Nikkei America, Media Prima и другие.