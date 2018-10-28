Расстрелявший людей в синагоге Питтсбурга был сторонником Гитлера

Подозреваемому в нападении на синагогу в Питтсбурге Робу Бауэру предъявлены обвинения по 29 пунктам, говорится в заявлении министерства юстиции США. При этом ранее генпрокурор Джефф Сешнс допустил, что подозреваемому может грозить смертная казнь.

Как сообщают СМИ, ему предъявлены обвинения в препятствовании исполнению религиозного культа посредством убийства верующих, использовании огнестрельного оружия для совершения убийства, нанесении телесных повреждений сотрудникам правопорядка и насильственных действиях с применением огнестрельного оружия. Обвинение основано на федеральных законах о гражданских правах, запрещающих нарушение закона на почве ненависти.

Аккаунты Бауэра в соцсетях указывают на то, он является сторонником нацистов и Адольфа Гитлера, не скрывая неприязни к представителям еврейской диаспоры, ставя им в вину поддержку нелегальной иммиграции в США, а также ненавидит президента Дональда Трампа, считая, что он находится под контролем евреев.

Напомним, нападение на синагогу произошло утром в субботу. Нападавший вошел в здание и, выкрикивая антисемитские лозунги, начал стрелять. Когда на место прибыла полиция, завязалась перестрелка, в результате Роб Бауэр был ранен, он находится в больнице. Всего погибли 11 прихожан синагоги, пострадали 6 человек, в том числе четверо полицейских. Ранее сообщалось о 8 погибших.

Президент США Дональд Трамп назвал случившееся «нападением на человечество», заявил о необходимости вооружить охрану церквей и синагог и об ужесточении законов о смертной казни.