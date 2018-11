Мир за ночь 31 октября – 1 ноября 2018 года

Назначен спецпредставитель ООН по Сирии, Дональд Трамп продлил действие эмбарго на поставки нефти из Ирана, Великобритания обвинила Россию в дестабилизации мирового порядка, питтсбургскому стрелку предъявили дополнительные обвинения, а турецкая прокуратура рассказала подробности убийства Джамаля Хашкаджи. Тем временем в Раде обеспокоены, что в Украине могут замерзнуть целые города, США ограничат экспорт золота из Венесуэлы, неправительственная организация Press Emblem Campaign назвала число убитых в мире с начала года работников СМИ, а в аэропорту Парижа столкнулись два самолета.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил Гейра Педерсена спецпредставителем по Сирии, пишет «Коммерсантъ». Он был послом Норвегии в Китае, до этого – представлял свою страну в ООН. Ранее занимавший должность спецпредставителя ООН по Сирии Стаффан де Мистура объявил, что уходил в отставку. О своем решении итальянский дипломат рассказал на фоне того, что переговоры о формировании в Сирии конституционного комитета, которые он курировал, зашли в тупик.

Президент США Дональд Трамп продлил в среду действие эмбарго, наложенного ранее на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана, сообщает ТАСС. В указе отмечается, что в мире достаточно нефти для того, чтобы можно было безболезненно сворачивать сотрудничество с Ираном в этой отрасли. При этом Трамп подчеркнул, что к такому выводу он пришел «после пристальной оценки (…) соответствующих факторов, в том числе экономических условий в мире и увеличения добычи топлива некоторыми странами, а также мирового уровня незадействованных нефтедобывающих мощностей и наличия стратегических резервов». 8 мая Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому и обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Первая часть санкций возобновила действие 7 августа, оставшиеся санкции вступят в силу после 4 ноября.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что Россия стремится дестабилизировать мировой порядок и не намерена останавливаться, сообщает «РИА Новости». Он в очередной раз обвинил Россию в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль и отметил, что «не похоже на то, чтобы Россия хотела вернуться к выполнению норм международного права», и это «пугает». Хант пояснил парламентариям, что если посмотреть на карту Европы и отметить все точки, «где произошли кибератаки из России, частое вмешательство в кампании перед референдумами и предвыборные кампании, то на карте будет много точек». При этом он подчеркнул, «очень трудно узнать, что заставит Россию изменить позицию».

Прокуратура Западного округа штата Пенсильвания предъявила дополнительные обвинения Роберту Боуэрсу, который 27 октября убил 11 человек в синагоге города Питтсбург. Как сообщает ТАСС, жюри присяжных сочло достаточными имеющиеся у властей улики для предъявления Боуэрсу обвинений по 44 пунктам. Ранее против него выдвинули обвинения по 29 пунктам. В частности, в данный момент ему инкриминируется препятствование отправлению религиозных обрядов, которое повлекло за собой смерть 11 человек, убийство этих людей, а также многочисленные прочие преступления. Если Боуэрс будет признан виновным, ему может грозить смертная казнь или пожизненное заключение без права досрочного освобождения.

По данным стамбульской прокуратуры, тело саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи расчленили и уничтожили после того, как его задушили в генконсульстве Саудовской Аравии, сообщает «РИА Новости». Правоохранители подчеркнули, что убийцы действовали по заранее намеченному плану. Между тем сообщается, что переговоры с посетившим Турцию генпрокурором Саудовской Аравии Саудом аль-Муаджибом не принесли результата. «Саудовская сторона не ответила на заданные нами вопросы – о наличии плана убийства, имени местного сообщника преступников, местонахождении тела», - отметили в прокуратуре. Аль-Муаджиб, который прибыл в Турцию в рамках расследования гибели Хашукджи, дважды провел переговоры с прокурором Стамбула Ирфаном Фиданом, после чего осмотрел саудовское генконсульство в Стамбуле. Напомним, что ранее СМИ сообщали об обнаружении тела журналиста на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии.

Депутат Верховной рады Украины Александр Вилкул в эфире местного телеканала заявил, что решение правительства страны отключать газ за коммунальные долги может привести к тому, что зимой могут замерзать целые города, пишет газета «Известия». Он добавил, что люди не платят просто потому, что у них нет денег. 19 октября правительство Украины объявило о повышении с 1 ноября цен на газ на 23,5%. Повышение цен на газ – одно из условий, которые Международный валютный фонд выдвинул Киеву для получения нового кредита.

США готовят санкции, которые будут направлены на ограничение экспорта золота из Венесуэлы, сообщает «РИА Новости». Кроме этого, по данным источников издания Wall Street Journal, идея санкций состоит в том, чтобы прекратить «движение нелегальных средств через подставные компании». О санкциях может быть объявлено уже на этой неделе. В этом году в Венесуэле было добыто 20 тонн золота, стоимость которого составляет миллионы долларов. Большая часть его часть была экспортирована в Турцию. США обвиняют правительство Венесуэлы в нарушении прав человека и коррупции. Министерство финансов США заморозило счета уже практически 70 венесуэльских чиновников.

106 журналистов и других работников СМИ были убиты в 36 странах мира с начала 2018 года, сообщает ТАСС. По данным неправительственной организации Press Emblem Campaign, за 10 месяцев текущего года число убитых журналистов уже превысило данные за предыдущий год. В организации напомнили, что за весь 2017 год было зарегистрировано 99 подобных убийств. Первые три строчки в списке по числу жертв в этом году занимают Афганистан (17), Мексика (15) и Йемен (8). Press Emblem Campaign призвала мировое сообщество провести независимое расследование и привлечь виновных в этих смертях к ответственности. Также в PEC считают, что убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи свидетельствует о «тревожной эскалации преступной деятельности, нацеленной против журналистов в мире». Публикация этих данных приурочена к отмечаемому 2 ноября Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Press Emblem Campaign, созданная в 2004 году, обладает консультативным статусом при ООН.

В парижском аэропорту «Руасси – Шарль-де-Голль» столкнулись американский самолет Delta Air и французский лайнер Air France, сообщает РБК. Самолет Delta Air задел крылом лайнер Air France. Никто не пострадал, но полет Air France был отменен, рейс в Сен-Мартен перенесли на следующий день. Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции начало расследование.