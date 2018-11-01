Казахстан и Бразилия будут развивать инвестиционное сотрудничество и торговлю

Казахстан и Бразилия сконцентрируют внимание на развитии инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, сообщил в четверг глава МИД РК Кайрат Абдрахманов.

«Мы провели с моим уважаемым коллегой обстоятельный обмен мнениями практически по всему широкому спектру наших двусторонних отношений, а также по обширной международной повестке дня. Учитывая то немаловажное обстоятельство, что позиции Казахстана и Бразилии по всем ключевым международным проблемам практически совпадают, мы считаем необходимым сконцентрировать наше внимание на инвестиционном и торгово-экономическом сотрудничестве», - сказал Абдрахманов по итогам встречи с главой МИД Бразилии.

Он добавил, что на встрече была отмечена «необходимость укрепления взаимодействия в этих направлениях».

«Бразилия является нашим крупнейшим торговым партнером в Латинской Америке и, несмотря на большие расстояния между нашими странами, объем двусторонней торговли уже превысил $135 млн. В области торговли у нас есть еще более широкие перспективы», - сказал Абдрахманов.