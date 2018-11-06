Казахстан и Эстония намерены сотрудничать в сфере цифровизации

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с премьер-министром Эстонской Республики Юри Ратасом в Астане обсудил перспективы укрепления сотрудничества между двумя государствами в сфере цифровизации и инновационных технологий. Также стороны обменялись мнениями по вопросам развития торгово-экономических отношений, сообщила прес-служба главы государства.

Назарбаев подчеркнул богатый опыт Эстонии в области цифровых технологий и указал на необходимость наращивания торговых связей между странами и налаживания сотрудничества в сфере обрабатывающей и аграрной промышленности, фармацевтике и других секторах экономики. Также президент Казахстана остановился на приоритетных направлениях развития экономического сотрудничества. Он рассказал о реализуемых в стране инфраструктурных программах, возводимых в их рамках объектах и результатах проектов по повышению транзитно-транспортного потенциала.

В свою очередь премьер-министр Эстонии выразил заинтересованность в реализации совместных проектов в области цифровизации и транспортно-логистической сфере, а также в расширении инвестиционного сотрудничества.