Президент Казахстана и премьер Эстонии также обсудили вопросы развития торгово-экономических отношений
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Казахстан и Эстония намерены сотрудничать в сфере цифровизации
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с премьер-министром Эстонской Республики Юри Ратасом в Астане обсудил перспективы укрепления сотрудничества между двумя государствами в сфере цифровизации и инновационных технологий. Также стороны обменялись мнениями по вопросам развития торгово-экономических отношений, сообщила прес-служба главы государства.

Назарбаев подчеркнул богатый опыт Эстонии в области цифровых технологий и указал на необходимость наращивания торговых связей между странами и налаживания сотрудничества в сфере обрабатывающей и аграрной промышленности, фармацевтике и других секторах экономики. Также президент Казахстана остановился на приоритетных направлениях развития экономического сотрудничества. Он рассказал о реализуемых в стране инфраструктурных программах, возводимых в их рамках объектах и результатах проектов по повышению транзитно-транспортного потенциала.

В свою очередь премьер-министр Эстонии выразил заинтересованность в реализации совместных проектов в области цифровизации и транспортно-логистической сфере, а также в расширении инвестиционного сотрудничества.

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