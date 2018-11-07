Он будет развивать фигурное катание в Казахстане среди детей и молодежи
В Алматы открылся общественный фонд имени Дениса Тена
Фото Ольги Логиновой

В среду 7 ноября в здании спорткомплекса Halyk Arena открылся офис общественного Фонда Дениса Тен (именно в такой орфографии - прим. V). Это фонд, основными целями которого будет развитие фигурного катания в Казахстане и продолжение личных проектов Дениса.

Фонд был создан по инициативе родителей спортсмена, они же взяли на себя руководство. Исполнительным директором стала подруга фигуриста Гаухар Омарова. В фонд также входит Татьяна Анатольевна Тарасова, одна из первых тренеров чемпиона.
На открытии фонда Татьяну Тарасову спросили о том, каким она видит теперь будущее фигурного катания в Казахстане. «Мы все – и мама [Дениса], и вся семья, будем заботиться о том, чтобы здесь проходили мастер-классы, и будут приезжать большие тренеры, работать вместе, учить ваших тренеров», — ответила Татьяна Анатольевна.

Фонд также планирует реализовать проекты, начатые и задуманные Денисом, в частности, открыть академию фигурного катания, выпустить фильм по сценарию фигуриста, а также – его музыкальный альбом, сборник рассказов и стихотворений. Как отметила Татьяна Тарасова, Денис много писал, и, по ее мнению, по каждой из его сказок можно поставить ледовое представление. «[Если] разработать каждую сказку, к вам приедут великие постановщики, которые работают сейчас у нас в стране и за рубежом. Та же Ше-Линн Бурн, которая приезжала и ставила его последнее шоу. Мы все будем считать это за честь. И таким образом вы будете не только сохранять о нем настоящую память, но и развивать детей», – сказала она.
Руководство фонда пока не рассказывает об источниках его финансирования, но Гаухар Омарова отмечает, что поддержать фонд может каждый желающий, его реквизиты опубликованы на официальном сайте.

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