Мир за ночь 13-14 ноября 2018 года

США пригрозили Китаю холодной войной, ЕС и Великобритания согласовали проект договора по Brexit, телеканал CNN подал в суд на президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, а в секторе Газа готовы заключить перемирие с Израилем. Между тем за данные о местонахождении военачальника ХАМАС объявлена награда в $5 млн, в Калифорнии из-за пожаров пропавшими без вести числятся около 200 человек, а в Греции лидеру группировки по перевозке нелегальных мигрантов дали 290 лет тюрьмы.

Вице-президент США Майк Пенс в интервью газете The Washington Post заявил, что Китай должен кардинально изменить свою политику на мировой арене, если хочет избежать холодной войны с Штатами, сообщает РБК. Он отметил, что президент США Дональд Трамп готов к нормализации отношений с Китаем при условии, что Пекин изменит свою экономическую и военную политику. Если КНР не пойдет на уступки, то США готовы усилить на нее политическое, экономическое и дипломатическое давление, подчеркнул Пенс, добавив, что экономика США «достаточно сильна, чтобы выдержать такую эскалацию, в то время как китайская экономика менее долговечна». Ситуация вокруг США и Китая будет во многом зависеть от Аргентины, где в конце ноября пройдет саммит G20, там же запланирована встреча Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Представители Великобритании и ЕС согласовали предварительный текст соглашения по Brexit, что ознаменовало значительный прорыв в переговорах, продолжавшихся в течение последних нескольких месяцев, сообщает Русская служба ВВС. Документ был согласован на техническом уровне должностными лицами обеих сторон после интенсивных обсуждений на этой неделе. В среду состоится специальное заседание правительства, на котором кабмин должен одобрить проект документа, так как в среду истечет срок, когда британское правительство должно было утвердить условия сделки по выходу из ЕС.

Телеканал CNN подал судебный иск против президента США Дональда Трампа и его помощников с требованием немедленного восстановления аккредитации репортера CNN Джима Акосты на работу в Белом доме, пишет «Коммерсантъ». Действие аккредитации было приостановлено после словесной перепалки между Акостой и Трампом на пресс-конференции в Белом доме на прошлой неделе. Когда президент заявил, что больше не намерен отвечать на вопросы репортера, тот отказался отдавать микрофон сотруднику аппарата. В числе истцов значится сам телеканал CNN и Джим Акоста. В числе ответчиков помимо Трампа упомянут руководитель аппарата Джон Келли, его заместитель Билл Шайн, пресс-секретарь президента Сара Сандерс, директор службы охраны Рэндольф Аллес.

Палестинские военные в секторе Газа заявили о готовности заключить перемирие с Израилем при посредничестве Египта, если Тель-Авив примет аналогичное решение, сообщает РБК. Однако после этого заявления кабинет министров Израиля по вопросам внешней политики и безопасности провел совещание, по итогам которого чиновники поручили Армии обороны Израиля (IDF) продолжать операцию в секторе Газа. Из сектора Газа по Израилю в последние два дня были запущены почти 400 ракет, в результате пострадали по меньшей мере 108 человек. Палестинское движение ХАМАС 13 ноября пригрозило увеличить дальность ракетных ударов по территории Израиля, если израильские военные не перестанут атаковать объекты в секторе Газа.

Между тем США объявили награду в $5 млн за информацию о местонахождении заместителя председателя политбюро палестинского движения ХАМАС Салеха аль-Арури и военачальников ливанского движения «Хезболлах» Халиля Юсуфа Махмуда Харба и Хайтама Али Табатаи, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Госдеп. Как утверждает американская сторона, аль-Арури финансировал и руководил боевыми действиями ХАМАС на Западном побережье реки Иордан и «причастен к нескольким террористическим атакам, угонам и похищениям», а советник руководителя ливанского движения «Хезболлах» Харб руководил операциями на палестинских территориях и в ряде стран Ближнего Востока. Табатаи командовал подразделениями движения в Сирии и Йемене, что, по мнению госдепа, способствовало дестабилизации ситуации в регионе. В США считают, что «ХАМАС и «Хезболлах» получают вооружение, подготовку и финансирование из Ирана, который внесен в список стран-спонсоров терроризма.

Природный пожар в округе Бьютт стал самым разрушительным в истории штата Калифорния. Как пишет газета «Известия», погибли 42 человека, без вести пропали около 200 человек, уничтожено более 7,6 тыс. зданий, большинство из которых – жилые дома. Всего в штате бушует более десятка природных пожаров, самый крупный из них – «Кэмп» – уничтожил все на площади 505 кв. км, в том числе почти полностью город Пэрадайс. Он локализован лишь на 30%. С огнем борются более 5,1 тыс. человек, задействовано 622 единицы спецтехники, 21 вертолет, 107 бульдозеров и 71 автоцистерна для перевозки воды. Всего от пожаров в разных штатах погибли 44 человека, в том числе двое пожарных. В Калифорнии действует режим ЧС.

Суд в Салониках приговорил к 290 годам заключения грузина за перевозку нелегальных мигрантов, сообщает «РИА Новости». Преступная группа, занимавшаяся перевозкой нелегальных мигрантов, была задержана после расследования произошедшего в апреле 2017 года в Родопи ДТП, в котором погиб иракский мигрант. Группа с октября 2016 года по июнь 2017 года организовала 9 нелегальных перевозок иностранцев из Турции в Салоники и в Афины. Возглавлял группировку, по мнению следствия, грузин, который и получил 290 лет тюрьмы. Его греческий сообщник осужден на 69 лет. Между тем молдаванину, который находился за рулем машины к 85 годам тюрьмы за ДТП с жертвами суд добавил еще 36 лет. Как отмечается, суды в Греции при вынесении приговоров учитывают количество перевезенных нелегальных мигрантов. Но при этом заключенный не может находиться в тюрьме более 25 лет – это максимальный срок по греческому законодательству.