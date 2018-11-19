На всей территории Казахстана ожидается потепление

«Атмосферные фронты, связанные с атлантическими циклонами, будут перемещаться через территорию Казахстана, и вызывать снегопады, метели и сильный западный ветер. На южные и юго-восточные области республики с юга Каспия также смещается циклон с фронтальными разделами. С ними здесь ожидается мокрый снег, туман, гололёд и сильный порывистый ветер», - говорится в прогнозе в понедельник.

При этом, как отмечают синоптики, на всей территории Казахстана температура воздуха повысится и будет близкой к средней многолетней, а в северных областях и выше нее.