При этом синоптики прогнозируют снегопады и сильный ветер
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На всей территории Казахстана ожидается потепление
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

На всей территории Казахстана 20-22 ноября температура воздуха повысится, но циклоны и атмосферные фронты принесут снегопады и сильный ветер, сообщает РГП «Казгидромет».

«Атмосферные фронты, связанные с атлантическими циклонами, будут перемещаться через территорию Казахстана, и вызывать снегопады, метели и сильный западный ветер. На южные и юго-восточные области республики с юга Каспия также смещается циклон с фронтальными разделами. С ними здесь ожидается мокрый снег, туман, гололёд и сильный порывистый ветер», - говорится в прогнозе в понедельник.

При этом, как отмечают синоптики, на всей территории Казахстана температура воздуха повысится и будет близкой к средней многолетней, а в северных областях и выше нее.

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