Все регионы Казахстана подпадают под риск подтоплений – «Казгидромет»

Заместитель генерального директора гидрометеорологической службы «Казгидромет» Серик Саиров прогнозирует, что в связи с большим запасом снега в этом году все регионы Казахстана подпадают под риск подтопления.

«На сегодняшний почти во всех регионах выпало осадков больше нормы. Это от 28 до 50, где-то 90%. Мы прогнозируем, что этот год будет водоносным. Везде будет водность выше нормы. Казахстан в основном является равнинным государством, почти во всех регионах ожидается полноводный период половодья. Все регионы попадают под риск высокого половодья», - цитирует Саирова агентство «Казинформ».

Вместе с тем Саиров отметил, что в этом году до конца зимы ожидается минусовая температура, поэтому резкого таяния всех снегозапасов не будет. В двух регионах осадки выпали ниже нормы.

По данным министерства экологии и природных ресурсов, средний риск подтопления при обильных осадках в виде дождя наблюдается в Улытауской и Павлодарской областях, низкий риск – в Мангистауской и Кызылординской областях.

Также министерство представило свой прогноз на февраль: по предварительному прогнозу, температура воздуха на большей части Казахстана будет близка к климатической норме, выше нормы – на 1 градус – на крайнем юге юго-западной и юго-восточной части страны. Количество осадков в феврале близко к норме на большей части республики, в Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях количество осадков ожидается меньше нормы, в Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской областях ожидаются осадки в виде дождей с превышением нормы.

Запас влаги относительно высок в Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской и Актюбинской областях.