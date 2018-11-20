В США суд заблокировал введенные Трампом ограничения на прием мигрантов

Таким образом, решение судьи заблокировало постановление Трампа об ограничении предоставления убежища мигрантам, незаконно перешедшим границу США, которое он подписал 9 ноября. Согласно постановлению, такие люди не могут подавать документы на статус беженца в стране, и убежище США будут предоставлять только тем мигрантам, которые перешли границу в специальном пункте въезда. Отчасти это было вызвано приближением к границе США и Мексики каравана мигрантов.

Правозащитники подали иск против решения Трампа. В своем заявлении они подчеркнули, что это нарушило административное и иммиграционное законодательства Штатов.

Судебный документ вступает в силу незамедлительно и применяется по всей стране. При этом решение суда будет действовать по меньшей мере до 19 декабря – на этот день Тигар назначил слушания для рассмотрения более продолжительного судебного запрета.



