В США суд заблокировал введенные Трампом ограничения на прием мигрантов

Судья окружного суда в Сан-Франциско Джон Тигар принял временный судебный запрет, направленный против политики президента США Дональда Трампа относительно предоставления убежища нелегальным мигрантам, сообщает РБК.
Таким образом, решение судьи заблокировало постановление Трампа об ограничении предоставления убежища мигрантам, незаконно перешедшим границу США, которое он подписал 9 ноября. Согласно постановлению, такие люди не могут подавать документы на статус беженца в стране, и убежище США будут предоставлять только тем мигрантам, которые перешли границу в специальном пункте въезда. Отчасти это было вызвано приближением к границе США и Мексики каравана мигрантов.
Правозащитники подали иск против решения Трампа. В своем заявлении они подчеркнули, что это нарушило административное и иммиграционное законодательства Штатов.
Судебный документ вступает в силу незамедлительно и применяется по всей стране. При этом решение суда будет действовать по меньшей мере до 19 декабря – на этот день Тигар назначил слушания для рассмотрения более продолжительного судебного запрета.
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