Мир за ночь 28-29 ноября 2018 года

В Грузии выбрали президента, Украина обратилась в международный трибунал после инцидента в Керченском проливе, а Турция предложила посредничество в урегулировании конфликта России и Украины. Тем временем в Словакии опасаются нашествия украинских беженцев, Danske bank в Дании предъявили обвинения в связи с делом об отмывании денег, в Кабуле совершена атака на британскую военную базу, а изданный в 1832 году сборник повестей Гоголя продан в Лондоне за $225 тыс.

По данным ЦИК Грузии, после подсчета 98,76% бюллетеней второго тура выборов президента с 59,61% голосов победу одерживает независимый кандидат, которого поддерживает правящая партия «Грузинская мечта», Саломе Зурабишвили, сообщает РБК. Кандидат от оппозиции Григол Вашадзе набирает 40,39% голосов. Напомним, что в первом туре президентских выборов за пост главы государства боролись 25 кандидатов. Во второй тур вышли Зурабишвили, которая набрала 38,66% голосов, и Вашадзе, который отстал от нее менее чем на 1%. ​​66-летняя Саломе Зурабишвили родилась в Париже в семье грузинских политических эмигрантов. Работала в системе МИД Франции, в 2004-м возглавила МИД Грузии. Через год она оставила пост и создала оппозиционное «Общественное движение Саломе Зурабишвили», которое позже было переименовано в партию «Путь Грузии». В 2010 году возглавила комиссию Совета Безопасности ООН по вопросу санкций против Ирана, а в 2016 была избрана в грузинский парламент.​

Украина 27 ноября проинформировала Международный трибунал ООН по морскому праву об осложнении спора с Россией, сообщает «Коммерсантъ». Сейчас трибунал разбирает жалобу о нарушении конвенции ООН. В своем обращении Украина обратила внимание «на продолжающуюся практику дискриминационного преследования украинских и иностранных судов, планирующих пройти через Керченский пролив в Мариуполь, Бердянск и другие украинские порты». В МИД страны заявили о протесте против действий РФ и намерены обжаловать «поведение России с применением всех имеющихся правовых средств». 25 ноября в Керченском проливе Россия задержала три украинских корабля, при этом были ранены три моряка Украины. Киевский районный суд Симферополя 28 ноября арестовал всех, кто был на борту.

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган обсудил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным возможность посреднической роли Анкары при урегулировании инцидента в Керченском проливе, сообщает «РИА Новости». «Мы обсуждали этот вопрос с разных сторон, в том числе можем ли мы взять на себя роль посредника на фоне того, что в настоящее время происходит между Россией и Украиной в Черном море», - сказал Эрдоган. Также он провел беседу на тему инцидента с украинским президентом Петром Порошенко и с главой Белого дома Дональдом Трампом. Эрдоган добавил, что продолжит обсуждение этого вопроса во время переговоров с Путиным и Трампом на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе.

Часть населения Восточной Украины из-за обострения отношений между Москвой и Киевом может переселиться на запад страны, результатом чего станет миграционное давление на границу Словакии. Как сообщают «Известия», такое опасение озвучил словацкий премьер Петер Пеллегрини. Пока, по его словам, «ситуация безопасная, Словакии не грозят никакие инциденты», однако «правительство не может недооценивать возможные риски». Пеллегрини отметил, что в Словакии «внимательно следят» за развитием ситуации и выразил надежду, что конфликт удастся решить дипломатическим путем.

Датские власти предъявили предварительные обвинения банку Danske bank в связи с делом о возможном отмывании денег в эстонском отделении банка, сообщает ТАСС. В частности, государственный прокурор Дании по особо тяжким экономическим и международным делам обвинил финансовую организацию в нарушении датского законодательства об отмывании денег. 1 июля прокуратура Эстонии объявила о возбуждении расследования по уголовному делу о возможном отмывании денег с участием сотрудников отделения Danske bank в стране. По данным датских СМИ, через него с 2007 по 2015 год отмывались крупные суммы денег, в том числе из России и стран СНГ. Общий объем этих средств оценивается минимум в $8 млрд. В сентябре банк опубликовал результаты проверки 6,2 тыс. клиентов эстонского отделения, признав, что большинство из них могут считаться подозрительными. В том же месяце на фоне скандала ушел в отставку глава Danske bank Томас Борген.

В Кабуле вооруженные люди после подрыва заминированного автомобиля атаковали здание, в котором жили британские инструкторы из международной частной военной компании (ЧВК) G4S, обучавшие афганские силы безопасности. В результате комбинированной атаки погибли 10 человек и 19 получили ранения, сообщает РБК. Среди раненых оказались три ребенка, которые проживали в здании, находящимся рядом с местом атаки. По данным афганских служб безопасности, среди погибших также есть иностранцы. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Талибан», а поводом для атаки стал авиаудар по талибам в провинции Гильменд, в результате которого боевики группировки понесли тяжелые потери.

Первое издание «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя продано в среду на торгах Christie's за 175 тыс. фунтов стерлингов ($225 тыс.), сообщает ТАСС. Отмечается, что сборник повестей Гоголя, изданный в 1832 году в Санкт-Петербурге, стал самым дорогим из более чем двухсот лотов на аукционе, завершивших очередную «русскую неделю» торгов, которая традиционно проводится в британской столице два раза в год (в мае-июне и в ноябре-декабре). Подарочный экземпляр первого издания «Камня» Осипа Мандельштама (1891-1938) с дарственной надписью поэту Вячеславу Иванову продан за 119 тыс. фунтов ($152 тыс.), первое отдельное издание первой главы «Евгения Онегина» Александра Пушкина в оригинальной бумажной обложке 1825 года – за 100 тыс. фунтов ($128 тыс.), а за первое издание «Руслана и Людмилы» - больше чем за 81 тыс. фунтов ($104 тыс.). За 61,25 тыс. фунтов ($78 тыс.) было продано письмо Марины Цветаевой (1892-1941) Николаю Тихонову, написанное летом 1935 года. Суммарная выручка торгов составила 2,23 млн фунтов стерлингов ($2,86 млн).