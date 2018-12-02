Назарбаев соболезнует в связи со смертью Джорджа Буша-старшего

Глава государства Нурсултан Назарбаев направил телеграмму с соболезнованиями 43-му президенту США Джорджу Уокеру Бушу в связи со смертью его отца, 41-го президента Соединенных Штатов Джорджа Герберта Уокера Буша, сообщила пресс-служба президента РК.

«Ваш отец был истинным патриотом своей страны и достойно служил ради процветания Америки. Он оставил неизгладимый след в мировой истории как выдающийся государственный деятель, внесший большой вклад в дело окончания холодной войны и сохранения глобальной безопасности», - говорится в телеграмме.

Назарбаев отметил, что «народ Казахстана всегда будет помнить Джорджа Буша как мудрого политика, который приложил значительные усилия для установления и укрепления двусторонних дружеских отношений».

«Он был одним из первых лидеров, признавшим нашу независимость. Мы с Джорджем Бушем были добрыми друзьями и часто встречались. Я всегда с теплотой вспоминаю оказанное мне гостеприимство в Техасской резиденции, и особенно в родовом имении в Кеннебанкпорте в 2006 году», - указал он.

От имени народа Казахстана и от себя лично он выразил соболезнования Джорджу Уокеру Бушу и всему американскому народу.

Напомним, накануне стало известно, что бывший президент США Джордж Буш-старший скончался в возрасте 94 лет в Хьюстоне. В последние годы он страдал болезнью Паркинсона и нечасто появлялся на публике.

Он был 41-м президентом Соединенных Штатов Америки. Представитель Республиканской партии, он руководил страной один срок - с 1989 по 1993 года и проиграл выборы демократу Биллу Клинтону, с которым впоследствии дружил.

Буш-старший участвовал в президентской кампании в 1980 году, но уступил во время праймериз, после чего два срока был вице-президентом при президенте Рональде Рейгане. Он стал первым вице-президентом, избранным главой страны с 1836 года.

Один из его сыновей, Джордж Буш-младший, был 43-м президентом США - с 2001 по 2009 годы.