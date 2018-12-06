Мир за ночь 5-6 декабря 2018 года

Комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефти, Иран предлагает исключить его из решений ОПЕК+ до снятия санкций, налог на топливо во Франции не будет повышаться в течение 2019 года, а в Швейцарии утвердили президента на 2019 год. Великобритания приостановит выдачу виз инвестора в целях борьбы с оргпреступностью, в Канаде задержали финансового директора Huawei, у берегов Японии столкнулись два самолета, а в Люксембурге общественный транспорт сделают бесплатным.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить действие соглашения об ограничении нефтедобычи на полгода, до конца июня 2019 года и сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, сообщает «Коммерсантъ». Эту рекомендацию предстоит обсудить 6 декабря конференции ОПЕК, а 7 декабря, всем странам картеля. Ранее экономическая комиссия ОПЕК рекомендовала снизить объем нефтедобычи, чтобы «сбалансировать уровень спроса и предложения в 2019 году».

Между тем, как сообщает «РИА Новости», министр нефти страны Бижан Зангане выразил мнение, что Иран должен быть исключен из любого решения ОПЕК+ по будущему уровню добычи нефти до снятия «незаконных санкций» США. При этом он не стал отвечать на вопросы по уровню добычи и экспорту нефти из Ирана, посчитав, что «это может стать сигналом для США к оказанию еще большего давления» на Иран. Вместе с тем Зангане заявил, что «если США хотят вступить в ОПЕК», они готовы рассмотреть заявку и принять решение.

Топливный налог во Франции не будет повышаться в течение всего следующего года. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил министр экологического перехода Франсуа де Рюжи, выступая в прямом эфире телеканала BFM. «Повышение налога на топливо аннулировано на весь 2019 год», - сказал он. Напомним, во вторник премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о мерах, принимаемых правительством в ответ на требования «желтых жилетов». В частности, что на шесть месяцев будет отложено введение дополнительного налога на бензин и дизельное топливо, отменено повышение стоимости технического осмотра автомобилей, временно заморожены тарифы на электроэнергию и газ. В среду Нацсобрание Франции одобрило пакет налоговых мер, предложенных правительством. Теперь свою позицию по этому вопросу должен высказать сенат.

Парламент Швейцарии в среду утвердил президента на 2019 год, сообщает «РИА Новости». Им станет федеральный советник Ули Маурер, который возглавляет федеральный департамент (министерство) финансов страны. Он сменит на посту действующего главу государства Алена Берсе 1 января. Маурер является представителем консервативной Швейцарской народной партии (ШНП) и уже был президентом Швейцарии в 2013 году. Утверждение президента стало лишь формальностью, так как эту должность поочередно занимают семь членов правительства.

Великобритания приостановит с 7 декабря выдачу виз инвестора в целях борьбы с организованной преступностью и отмыванием денег на территории королевства, сообщает ТАСС. Британские власти считают, что эти меры «должны гарантировать, что только настоящие инвесторы, готовые поддерживать британский бизнес, смогут воспользоваться преимуществами иммиграционной системы» Великобритании. Планируется, что при возобновлении выдачи виз инвестора соискатели должны будут предоставлять подробную финансовую отчетность, доказывая, в частности, что необходимые средства находились на их счетах не менее двух лет. Инвесторы также больше не смогут вкладывать средства в британские гособлигации, а правила инвестирования в британские компании станут строже. Инвестиции в британскую экономику в размере 2 млн фунтов стерлингов ($2,55 млн) позволяли получить не только визу, но и постоянный вид на жительство через 5 лет проживания в стране. Если размер инвестиций составлял 5 млн фунтов стерлингов или 10 млн фунтов стерлингов, то этот срок сокращался до трех или двух лет соответственно.

Правоохранительные органы Канады задержали финансового директора китайской компании Huawei Мен Ваньчжоу, сообщают «Известия». Она была задержана в Ванкувере в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. На пятницу назначено слушание о внесении залога. Мен является дочерью основателя Huawei Жэня Чжэнфэя и помимо должности финансового директора в компании занимает пост заместителя председателя правления. Президент США Дональд Трамп сообщил о выходе Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном и возобновлении антииранских санкций в мае этого года.

У побережья Японии в четверг около 02.00 по местному времени столкнулись американские истребитель-бомбардировщик F/A-18 и транспортный самолет-заправщик КС-130, сообщает «РИА Новости». Самолеты взлетели с базы морской пехоты США Ивакуни, что к юго-западу от Хиросимы, и проводили «плановый учебный полет». После инцидента был спасен один американский военнослужащий. Его подобрали силы самообороны Японии, которые принимают участие в поисково-спасательной операции. Всего на борту самолетов, как предполагается, были 7 человек: двое в истребителе и пятеро на заправщике.

Правительство Люксембурга собирается сделать весь общественный транспорт в стране бесплатным. «Известия» сообщают, что плата за проезд в автобусах, трамваях и пригородных поездах герцогства будет отменена летом 2019 года. По мнению властей, эта мера поможет улучшить экологическую обстановку в Люксембурге и избавиться от пробок. Сейчас в Люксембурге проживает 110 тыс. человек, еще 400 тыс. ездят туда на работу на личном транспорте.