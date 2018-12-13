Мир за ночь 12-13 декабря 2018 года

Тереза Мэй сохранила пост премьер-министра Великобритании, Пентагон считает неприемлемыми односторонние военные операции Турции в Сирии, во Франции после теракта в Страсбурге мобилизованы дополнительно 1,8 тыс. человек, а бывший адвокат президента США Дональда Трампа получил три года тюрьмы. Китайская компания выплатит Соединенным Штатам $2,7 млн за нарушение санкций против Ирана, в Ингушетии в торговом центре боевики при задержании взорвали гранату, а в отношении Volkswagen начато расследование за продажу прототипов под видом серийных машин.

Попытка вынести вотум недоверия премьер-министру Великобритании Терезе Мэй провалилась. Она получила поддержку большинства консерваторов и сохранила пост премьера страны и лидера правящей партии. Как пишет РБК, лишь 117 однопартийцев Мэй проголосовали за то, чтобы вынести ей вотум недоверия, а 200 – высказались за то, чтобы она осталась на своем посту. Чтобы сохранить пост, нужно было не менее 159 голосов в поддержку. После того, как были объявлены итоги голосования, Мэй заявила, что продолжит свою «обновленную миссию», связанную с выходом Великобритании из ЕС. Рассмотрение вопроса об отстранении Мэй от власти стало возможным после того, как глава Комитета 1922 года Грэм Брэйди получил необходимые письменные заявления от 48 депутатов-консерваторов в палате общин. Поводом для недовольства в адрес работы премьера стал проект соглашения по Brexit.

Пентагон считает недопустимым проведение односторонних военных операций на северо-востоке Сирии, сообщает ТАСС. В среду официальный представитель американского оборонного ведомства Шон Робертсон заявил, что «односторонние военные операции на северо-востоке Сирии, проводимые любой стороной, особенно если американские военнослужащие могут присутствовать [в этом районе] или поблизости, вызывают серьезную озабоченность». Напомним, что в среду президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган анонсировал начало в ближайшее время операции в Сирии, к востоку от Евфрата. При этом он подчеркнул, что в ходе операции «мишенями не будут американские военнослужащие», которые находятся в этом регионе.

Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение о мобилизации дополнительно 1,8 тыс. человек для обеспечения безопасности после теракта в Страсбурге, сообщает «РИА Новости». По данным премьер-министра страны Эдуара Филиппа, «это 500 военных, которые с сегодняшнего дня дополнят мобилизованные силы, и еще 1300, которые присоединятся на днях к тем, кто уже мобилизован на месте» с целью «обеспечить безопасность общественных мест». Напомним, что во вторник вечером 29-летний мужчина открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой, в результате стрельбы 3 человека погибли и 13 получили ранения. Подозреваемый, известный органам правопорядка в связи с многочисленными нарушениями закона, сбежал с места преступления. На его поиски направлены 720 сотрудников правоохранительных органов.

Экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн приговорен к трем годам тюремного заключения, пишет «Коммерсантъ». Он признал себя виновным по восьми уголовным делам, в том числе о финансовых операциях и даче ложных показаний членам Конгресса касательно планов по строительству небоскреба Trump Tower в Москве и своих переговорах об этом с российскими представителями. Защита юриста настаивала, что он полностью искупил свою вину, согласившись сотрудничать со следователями из команды спецпрокурора Роберта Мюллера, курирующего «российское дело». Приговор Коэну на сегодняшний день является самым суровым в рамках дела о «российском вмешательстве в выборы».

Китайская компания Jereh Group выплатит США $2,77 млн за нарушения режима американских санкций в отношении Ирана, сообщает ТАСС. По данным управление по контролю над иностранными активами министерства финансов, компании удалось достигнуть соглашения с минторгом после того, как было зафиксировано по меньшей мере 11 нарушений антииранских санкций. Эти нарушения были связаны с реэкспортом товаров американского происхождения через Китай в Иран.

В торговом центре Назрани в среду вечером во время задержания двух подозреваемых один из них бросил гранату в сотрудников правоохранительных органов, сообщает «РИА Новости». В результате взрыва пострадали два сотрудника Росгвардии. Нападавшие были ликвидированы ответным огнем, их личности установлены. Среди гражданского населения пострадавших нет. Состояние пострадавших силовиков удовлетворительное.

Компанию Volkswagen уличили в том, что на протяжении многих лет она продавала клиентам предсерийные автомобили под видом новых или подержанных машин, сообщают «Известия». Прокуратура немецкого города Брауншвейг начала предварительное расследование в отношении концерна, чтобы выяснить, был ли это сговор или обычная ошибка. Известно, что в период с 2006 по 2018 год Volkswagen реализовал 6,7 тыс. тестовых прототипов, из которых порядка 4 тыс. были проданы в Германии. Федеральное управление автомобильного транспорта Германии отозвало все проданные предсерийные автомобили. Между тем журналисты Spiegel провели собственное расследование и выявили 9 тыс. автомобилей с «неопределенным статусом», проданных с 2010 по 2015 год. В настоящее время решается вопрос о наложении штрафа на Volkswagen, который может достигнуть 20 млн евро.