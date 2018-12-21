Мир за ночь 20-21 декабря 2018 года

Глава Пентагона подал в отставку из-за разногласий с президентом США, в Сирии начались протесты против турецкой военной операции, глава Красного Креста назвал опасность вывода американских войск из Сирии, Испания и Каталония официально признали наличие конфликта, а Украина создаст базу ВМС в Азовском море. Тем временем с Байконура стартовала ракета «Протон-М» с военным спутником, в аэропортах Германии объявили угрозу из-за риска теракта, арестован предполагаемый заказчик нападения на редакцию Charlie Hebdo, а в немецком Рекклингхаузене автомобиль въехал в группу людей на остановке.

Министр обороны США Джеймс Мэттис в конце февраля покинет свой пост. Как пишет РБК, об этом заявил президент Дональд Трамп в своем Twitter. «Генерал Джим Мэттис уходит в отставку, пробыв на должности министра обороны два года», - написал он, поблагодарив Мэттиса за вклад в развитие новых вооружений и выполнение союзнических обязательств в отношении других стран. Трамп пообещал, что назовет преемника Мэттиса в ближайшее время. Сам же Мэттис написав на имя президента прошение об отставке, выразил надежду, что Трамп назначит главой Пентагона человека, с которым у него будут более схожие взгляды. Министр также пожелал президенту, чтобы в будущем США занимали четкую позицию в отношении России и Китая. Слухи об отставке Мэттиса ходили в Вашингтоне с октября, когда Трамп в интервью телеканалу CBS назвал главу Пентагона «похожим на демократа». Разногласия между президентом и министром были связаны также с Сирией: Трамп заявил о выводе американского контингента из этой страны, тогда как Мэттис последние месяцы настаивал на том, что США должны продолжить выполнение своих задач по оказанию помощи союзным отрядам курдов.

Жители сирийских городов Эль-Хасаке, Камышли и Аль-Букемаль организовали массовые демонстрации против возможной турецкой военной кампании на северо-востоке страны, сообщает РИА Новости. Сотни мирных граждан, включая женщин и детей, вышли с транспарантами на улицы городов. Они не согласны с принудительным переселением, которое может произойти в случае ввода турецкой армии в сирийские города, а также против любого турецкого присутствия на территории САР. В Аль-Букемале акция прошла в годовщину освобождения города от террористов. Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара готова начать операцию в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов (YPG), если США не выведут их оттуда. «Рабочая партия Курдистана» в свою очередь заявила, что жестко ответит Турции.

Генеральный директор Международного комитета Красного Креста (МККК) Ив Даккор считает, что объявленный президентом США Дональдом Трампом вывод американских войск из Сирии может сделать ситуацию в этой стране непредсказуемой, сообщает ТАСС. «Все знают, что решение, принятое президентом Трампом в отношении Сирии, не разделяется его генштабом. Таким образом, даже внутри государств имеются различающиеся мнения и очень большая непредсказуемость. Когда вы имеете очень большой уровень непредсказуемости, возможен риск, что кто-то допустит очень большую ошибку», - сказал Даккор в программе швейцарской телерадиокомпании RTS. По его словам, «фактором нестабильности является неспособность международного сообщества соорганизоваться» для решения сирийской проблемы, «сегодня нет какой-либо согласованной великими державами воли и политики».

Премьер-министр Испании Педро Санчес и глава каталонского женералитета Ким Торра по итогам встречи в четверг в Барселоне подписали заявление двух правительств, в котором они признали наличие конфликта, сообщает РИА Новости. В документе говорится, что оба правительства «признают наличие конфликта о будущем Каталонии», но «несмотря на остающиеся значительные разногласия по поводу его причин, сути и путей разрешения, разделяют мнение о необходимости ведения эффективного диалога, который будет содержать политическое предложение, пользующееся широкой поддержкой каталонского общества». Для поиска решений конфликта главы правительств считают необходимым расширять «пространство для диалога, который позволит удовлетворить нужды общества и продвигаться в демократическом ответе требованиям общества Каталонии в рамках соблюдения закона».

Приоритетной задачей Минобороны Украины в 2019 году будет создание морской базы в Азовском море. Об этом, как пишет «Коммерсантъ», заявил на пресс-конференции глава оборонного ведомства Степан Полторак. Он поручил командованию ВМС Украины предоставить расчеты по созданию новой базы ВМС. «Нам надо усилить свое присутствие в Азовском море, мы должны реагировать на те угрозы, которые существуют в Азовском море, и ни в коем случае не согласимся с очередной попыткой РФ захватить новые территории, все Азовское море»,— отметил Полторак , добавив, что украинские ВСУ и ВМС должны быть готовы обеспечить территориальную целостность страны. У Украины есть две военно-морские базы – в Одессе и в Николаеве. Последняя до 2014 года находилась в Крыму, но впоследствии была передислоцирована. Накануне президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев после инцидента в Керченском проливе перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей.

Ракета-носитель «Протон-М» с космическим аппаратом для министерства обороны России стартовала с космодрома «Байконур» в пятницу в 03:20 мск, сообщает ТАСС. Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Ракета принята на сопровождение наземными средствами Воздушно-космических сил (ВКС) России. Также в штатном режиме прошло отделение головной части ракеты «Протон-М» от третьей ступени. Выведение космического аппарата на расчетную орбиту разгонным блоком «Бриз-М» займет несколько часов.

В 14 крупнейших аэропортах Германии объявлено предупреждение об угрозе общественной безопасности в связи с розыском четырех подозреваемых в терроризме, сообщает РИА Новости. Среди них входящие в десятку крупнейших в Европе аэропорты Франкфурта-на-Майне и Мюнхена, а также Берлина, Гамбурга и Лейпцига. Подозреваемые разыскиваются в связи с возможной запланированной атакой на одну из воздушных гаваней на юго-востоке Германии. Ранее полиция земли Баден-Вюртемберг обыскала квартиры подозреваемых, были задержаны три человека. Правоохранительные органы усилили меры безопасности в аэропорту Штутгарта (столица Баден-Вюртемберга) в связи с возможной террористической угрозой.

«Известия» сообщают, что в Джибути арестовали экстремиста из близкого окружения братьев Куаши, устроивших нападение на редакцию журнала Charlie Hebdo в Париже. По данным газеты Figaro, 36-летний Петер Шериф, также известный под именем Абу Хамза, был задержан в 16 декабря и ожидает выдачи во Францию. Уроженец Парижа являлся участником джихадистской сети Buttes-Chaumont, он финансировал подготовку к нападению на редакцию. Ранее полиция Франции задержала подозреваемых в причастности к поставке оружия для нападения на Charlie Hebdo. Напомним, редакция Charlie Hebdo подверглась нападению террористов в январе 2015 года, тогда в результате атаки погибли 12 человек. Поводом стала карикатура на пророка Мухаммеда.

В немецком Рекклингхаузене (земля Северный Рейн — Вестфалия) автомобиль наехал на людей на автобусной остановке, сообщает РБК. По данным издания Bild, в результате инцидента один человек погиб, еще восемь пострадали. В полиции указали, что автомобиль неожиданно свернул с дороги, пересек встречную полосу и въехал в людей. Не исключено, что мужчина сделал это намерено.