Сагинтаев недоволен высокими ценами на продукты питания

Во вторник в ходе заседания кабинет министров обсудили меры по снижению тарифов и цены на социально-значимые продукты питания. Как оказалось, не все регионы выполняют поручения главы государства, и ни в одном еще не сформированы пороговые значения на товары первого потребления на будущий год. Это, соответственно, может повлечь повышение цен.

Как сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, во всех регионах ожидается снижение тарифов на коммунальные услуги. В частности, тарифы на тепло планируется снизить от 2,2%, в сфере водоснабжения – от 3%, в сфере газоснабжения – от 3,3%, в сфере электроснабжения – от 1,7%.

«Общая экономия средств потребителей за коммунальные услуги по итогам снижения тарифов составит около 28 млрд тенге», - сообщил министр.

Касательно снижения тарифов на услуги КСК, вывоза мусора и лифтовые услуги, акиматами будет обеспечено снижение тарифов от 2,2 до 3%.

«Когда будут приняты все решения?», - в свою очередь поинтересовался премьер-министр Бакытжан Сагинтаев.

«Они уже приняты, начиная с 1 января, вступят в силу. Наши приказы уже готовы и подписаны», - заверил Сулейменов.

Премьер тут же возмутился, что с нового года все взаиморасчеты должны осуществляться по новым тарифам, однако в таблицах, представленных Миннацэкономики, по ряду регионов «изменений нет».

«По газоснабжению в некоторых областях нет изменений по вашей таблице. Нет сведений в некоторых регионах о КСК, тарифах на проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, по оплате проезда, а также вывоз мусора и услугах лифта. Почему нет изменений в тарифах некоторых регионах?», - удивился Сагинтаев.

«По обеспечению газом в двух областях есть объективные факторы, так как у них предельный тариф, тут инвестиционная программа. У нас всего 11 областей, которые снабжены газом, эти две области в самом конце инвестиционной программы. У них на 2019 год инвестпрограмма совсем не большая, поэтому даже смещение и внесение инвестиционной программы тариф их не меняет, там совсем 0,01 % и 0,02%. Но тем не менее, рост не предусмотрен, соответственно, мы объективно посмотрели, в этих двух регионах и так самые низкие цены на газ, будет отвечать общим задачам», - объяснил Сулейменов.

«Вопрос не в том, что там самый низкий тариф на газ, а ожидания людей на исполнение поручения главы государства. И по КСК, другим коммунальным услугам, которые находятся в ведении акиматов, если решения в этих регионах не приняты, это означает невыполнение поручений главы государства. И уважаемые акимы, будете лично отвечать за это. Мы соответствующую справку дадим. Почему-то другие регионы пошли, нашли решение. А некоторые регионы оставили все, как есть. Как можно понимать это? Получается, пошли на поводу у монополистов!», - тут уже возмутился Сагинтаев.

Время принять решение глава правительства дал до 1 января, однако тут же предупредил, что 29 декабря проведет заседание, на котором ждет этих самых решений.

«Вас это тоже касается, министр Сулейменов», - обратился он к главе Миннацэкономики и тут же поинтересовался ценами на социально-значимые товары.

Министр заверил, что по сравнению с прошлой неделей рост произошел незначительный – на 0,3%. Исключение составляет лишь сахар, цены на который выросли более чем на 15%, и капуста.

«Ранее отмечалось, что акиматами созданы комиссии для оперативного реагирования на рост цен. Однако данные рычаги ими не используются», - пожаловался Сулейменов, отметив, что по сахару превышение отмечено в 10 регионах, но комиссии проведены в восьми областях, а вот по капусте из 11 регионов комиссии прошли только в трех.

«Причины, которые озвучены акимами, в большей степени вытекают из их слабой координации. Необходимо продолжить работу. Кроме того, текущий год близится к завершению, и акиматам необходимо установить прогнозные значения на следующий год. Это необходимо для дальнейшего мониторинга и эффективного принятия необходимых мер. Однако ни один акимат пороговые значения не утвердил», - также пожаловался глава Миннацэкономики, попросив при этом акимов дать поручения утвердить эти самые значения и усилить разъяснительную работу с субъектами торговой деятельности.

«Мы в течение последнего месяца обсуждаем активно этот вопрос. Но по капусте и по сахару есть объективные причины. Остальные все – необоснованы. Рост цен на остальные продукты – это необоснованно. Вы сами говорили, что у вас в стабфондах есть достаточный фонд продуктов. Почему рост идет? Нет контроля с вашей стороны. Огурцы, помидоры сейчас - на все цены уже подскочили, никто на это не обращает внимания. Пожалуйста, возьмите на контроль», - начал было ругать, но снизил тон премьер-министр, еще раз напомнив, что снижение цен население должно почувствовать, поставщики услуг с 1 января должны «четко следовать утвержденным пониженным тарифам», а их образование должно быть «максимально прозрачным и понятным населению».

«Если вы тарифы собираетесь поднимать, то выходите к людям и объясняйте, по причине чего вы поднимаете, пусть люди поймут. Нужно все это проводить максимально прозрачно, публично», - резюмировал Сагинтаев.