Сагинтаев недоволен высокими ценами на продукты питания

Как сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, во всех регионах ожидается снижение тарифов на коммунальные услуги. В частности, тарифы на тепло планируется снизить от 2,2%, в сфере водоснабжения – от 3%, в сфере газоснабжения – от 3,3%, в сфере электроснабжения – от 1,7%.
«Общая экономия средств потребителей за коммунальные услуги по итогам снижения тарифов составит около 28 млрд тенге», - сообщил министр.
Касательно снижения тарифов на услуги КСК, вывоза мусора и лифтовые услуги, акиматами будет обеспечено снижение тарифов от 2,2 до 3%.
«Когда будут приняты все решения?», - в свою очередь поинтересовался премьер-министр Бакытжан Сагинтаев.
«Они уже приняты, начиная с 1 января, вступят в силу. Наши приказы уже готовы и подписаны», - заверил Сулейменов.
Премьер тут же возмутился, что с нового года все взаиморасчеты должны осуществляться по новым тарифам, однако в таблицах, представленных Миннацэкономики, по ряду регионов «изменений нет».
«По газоснабжению в некоторых областях нет изменений по вашей таблице. Нет сведений в некоторых регионах о КСК, тарифах на проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, по оплате проезда, а также вывоз мусора и услугах лифта. Почему нет изменений в тарифах некоторых регионах?», - удивился Сагинтаев.
«По обеспечению газом в двух областях есть объективные факторы, так как у них предельный тариф, тут инвестиционная программа. У нас всего 11 областей, которые снабжены газом, эти две области в самом конце инвестиционной программы. У них на 2019 год инвестпрограмма совсем не большая, поэтому даже смещение и внесение инвестиционной программы тариф их не меняет, там совсем 0,01 % и 0,02%. Но тем не менее, рост не предусмотрен, соответственно, мы объективно посмотрели, в этих двух регионах и так самые низкие цены на газ, будет отвечать общим задачам», - объяснил Сулейменов.
«Вопрос не в том, что там самый низкий тариф на газ, а ожидания людей на исполнение поручения главы государства. И по КСК, другим коммунальным услугам, которые находятся в ведении акиматов, если решения в этих регионах не приняты, это означает невыполнение поручений главы государства. И уважаемые акимы, будете лично отвечать за это. Мы соответствующую справку дадим. Почему-то другие регионы пошли, нашли решение. А некоторые регионы оставили все, как есть. Как можно понимать это? Получается, пошли на поводу у монополистов!», - тут уже возмутился Сагинтаев.
Время принять решение глава правительства дал до 1 января, однако тут же предупредил, что 29 декабря проведет заседание, на котором ждет этих самых решений.
«Вас это тоже касается, министр Сулейменов», - обратился он к главе Миннацэкономики и тут же поинтересовался ценами на социально-значимые товары.
Министр заверил, что по сравнению с прошлой неделей рост произошел незначительный – на 0,3%. Исключение составляет лишь сахар, цены на который выросли более чем на 15%, и капуста.
«Ранее отмечалось, что акиматами созданы комиссии для оперативного реагирования на рост цен. Однако данные рычаги ими не используются», - пожаловался Сулейменов, отметив, что по сахару превышение отмечено в 10 регионах, но комиссии проведены в восьми областях, а вот по капусте из 11 регионов комиссии прошли только в трех.
«Причины, которые озвучены акимами, в большей степени вытекают из их слабой координации. Необходимо продолжить работу. Кроме того, текущий год близится к завершению, и акиматам необходимо установить прогнозные значения на следующий год. Это необходимо для дальнейшего мониторинга и эффективного принятия необходимых мер. Однако ни один акимат пороговые значения не утвердил», - также пожаловался глава Миннацэкономики, попросив при этом акимов дать поручения утвердить эти самые значения и усилить разъяснительную работу с субъектами торговой деятельности.
«Мы в течение последнего месяца обсуждаем активно этот вопрос. Но по капусте и по сахару есть объективные причины. Остальные все – необоснованы. Рост цен на остальные продукты – это необоснованно. Вы сами говорили, что у вас в стабфондах есть достаточный фонд продуктов. Почему рост идет? Нет контроля с вашей стороны. Огурцы, помидоры сейчас - на все цены уже подскочили, никто на это не обращает внимания. Пожалуйста, возьмите на контроль», - начал было ругать, но снизил тон премьер-министр, еще раз напомнив, что снижение цен население должно почувствовать, поставщики услуг с 1 января должны «четко следовать утвержденным пониженным тарифам», а их образование должно быть «максимально прозрачным и понятным населению».
«Если вы тарифы собираетесь поднимать, то выходите к людям и объясняйте, по причине чего вы поднимаете, пусть люди поймут. Нужно все это проводить максимально прозрачно, публично», - резюмировал Сагинтаев.
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