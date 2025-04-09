Банковские операции будут обложены НДС
Порог по постановке на регистрационный учет по НДС повысят до 40 млн тенге
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Правительство и парламент выработали общие подходы по налоговой реформе. Как сообщил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса при рассмотрении нового Налогового кодекса в первом чтении заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, ставка НДС определена на уровне 16%, порог по постановке на регистрационный учет по НДС – 40 млн тенге. Кроме того, предлагается обложить налогом на добавленную стоимость банковские операции.

«НДС будет равен 16%. Порог по НДС определить в размере 40 млн тенге», - сказал Жумангарин.

Он добавил, что 40 млн тенге - это тот компромисс, которого удалось достичь.

«Но хочу сказать что мы на этом фоне теряем 160 тыс. новых налогоплательщиков и недобираем порядка 400 млрд дополнительных поступлений от НДС в бюджет. Это я говорю к тому, чтобы наши бизнесмены завтра понимали, что и правительство, и парламент готовы идти на такого уровня компромисс», - заявил Жумангарин.

В этой связи правительство будет ужесточать регистрацию ИП различными способами, добавил он, пояснив, что для тех, кто ранее совершал нарушения и имеет дополнительные бездействующие ИП, открывать новые будет сложнее.

Вместе с тем социально-значимые продукты питания, книгопечатание, археология будут освобождены от уплаты НДС.

В сфере здравоохранения правительством будет определен социальный список медикаментов, освобожденных от НДС, а налогом на добавленную стоимость в размере 10% предлагается обложить только платные медицинские услуги.

«Банковские операции будут обложены НДС. Для того чтобы они не выросли в цене, агентство по защите конкуренции совместно с правительством проведет анализ обоснованности текущих расценок», - также сказал вице-премьер.

Жумангарин добавил, что по специальному налоговому режиму будет введен не разрешительный, а запретительный список. То есть «все, что не запрещено, будет разрешено».

Для сельхозтоваропроизводителей «льгота минус 70% остается», отметил он.

Размер КПН в социальной сфере с 2026 года составит 5%, с 2027 года – 10%. Обрабатывающая промышленность будет облагаться по ставке КПН 20%.

В целом дифференциация налоговых ставок предусматривается следующим образом: базовая ставка КПН сохраняется на уровне 20%, но для отдельных секторов будет установлена повышенная ставка. В частности, для банковского и игорного сектора ставка составит 25%. Для финансового лизинга и социальной сферы (образование, медицина) предлагается ставка в 10%, для сельхозтоваропроизводителей ставка остается на уровне 3%.

Накануне фракция партии Amanat в мажилисе выступила против снижения порога обязательной регистрации по НДС до 15 млн тенге, предложив повысить его минимум в два раза, а также против снижения ставки корпоративного подоходного налога для обрабатывающей промышленности и введения НДС для сферы здравоохранения.

Депутаты отметили, что снижение порога регистрации по НДС может поставить под угрозу существование малого и среднего бизнеса и способствовать его уходу в тень. Они предложили также освободить от НДС 19 социально значимых продовольственных товаров и убрать НДС для отечественного книгоиздания, археологии и анимации.

Повышение НДС в здравоохранении и обложение налогом финансовых услуг, по мнению депутатов, приведут к росту цен и лягут дополнительным бременем на население. Также фракция считает необходимым сохранить режим розничного налога и упростить регулирование путем перехода к «запретительному» списку видов деятельности. Кроме того, депутаты предложили разрешить взаимоотношения между предпринимателями, работающими в специальном налоговом режиме, то есть в формате В2В.

Фракция также считает снижение ставки КПН недопустимым, так как это приведет к прямым потерям порядка 94 млрд тенге бюджета уже в следующем году, создаст неравные условия конкуренции между отраслями и спровоцирует искусственные схемы регистрации бизнеса в производственном секторе для ухода от налогов.

Также депутаты предложили сохранить 70%-ную льготу по НДС для сельхозпроизводителей, для экспортеров аграрной продукции вернуть НДС только по фактически уплаченным суммам.

А по льготам для недропользователей было предложено отказаться от зачета налога на добычу полезных ископаемых на сжигаемый попутный газ исходя из его себестоимости, взимать налог исходя из мировых цен и убрать альтернативный налог на недропользование на истощающиеся нефтяные месторождения и налоговые льготы для переработчиков твердых полезных ископаемых.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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