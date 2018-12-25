В Таиланде разрешили марихуану для медицинских целей

Парламент Таиланда проголосовал за внесение изменений в закон о наркотиках 1979 года, запрещающий употребление марихуаны в медицинских и использование ее в научно-исследовательских целях, сообщает Reuters .

«Это новогодний подарок Национального законодательного собрания правительству и тайскому народу», - отметил председатель комитета парламента, занимавшегося разработкой соответствующего законопроекта, Сомчай Савангкарн.

Ожидается, что это лишь «первый шаг вперед» к легализации марихуаны для рекреационного использования.

Таиланд стал первой страной в Юго-Восточной Азии, легализовавшей марихуану. Как отмечает Reuters, наркотики остаются запрещенными на большей части Юго-Восточной Азии, наказание за нарушение закона о наркотиках является одним из самых суровых в мире. В частности, торговцы марихуаной могут быть подвергнуты смертной казни в Сингапуре, Индонезии и Малайзии. В Таиланде же основной спор по вопросу легализации марихуаны связан с запросами на патенты от иностранных фирм, которые могут позволить им доминировать на рынке, затрудняя тайским пациентам доступ к лекарствам, а тайским исследователям – доступ к экстрактам марихуаны.

«Мы собираемся потребовать, чтобы правительство отозвало все эти запросы до того, как закон вступит в силу», - сказал декан Института интегральной медицины и антивозрастного лечения Рангсита Пантеп Пуапонгпан.

Согласно исследованиям министерства здравоохранения Таиланда, экстракт марихуаны эффективен при лечении симптомов определенных физических состояний, включая периферическую невропатию, эпилепсию и ригидность мышц. Есть также возможность использования марихуаны для медицинских целей в традиционной таиландской медицине. А у больных раком, испытывающих тошноту как побочный эффект от химиотерапии, марихуана доказала свою эффективность в облегчении этого симптома.