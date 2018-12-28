Мир за ночь 27-28 декабря 2018 года

В России законодательно отменили роуминг и запретили жестокое обращение с животными, конгресс США вновь не проголосовал по бюджету, адвокаты осужденного за теракт в Бостоне Джохара Царнаева просят отменить смертный приговор, а Турция с нового года вводит для туристов налог на безопасность. Украина, ДНР и ЛНР договорились о «новогоднем» перемирии, при пусках ракет-носителей «Союз-2» Байконуру прогнозируют технические сложности, в Вене неизвестные напали на церковь, а из музея Осло пропали картины Эдварда Мунка.

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий роуминг для сотовой связи внутри страны, сообщает РБК. Согласно закону, путешествующие по России абоненты не будут платить за связь больше, когда они пользуются услугами одного оператора. По словам одного из авторов законопроекта, лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, абоненты смогут сэкономить 36 млрд рублей за 2019 год.

Также в России запретили жестокое обращение с животными. Путин подписал закон «Об ответственном отношении с животными», который предусматривает отношение к животным по принципу гуманности и ответственность человека за их судьбу. В частности, он запрещает умерщвление животных, контактные зоопарки в торговых центрах, бои с участием животных и отказ от питомцев без передачи их новому владельцу или помещению в приют. Нельзя держать дома диких животных, а выгул потенциально опасных пород собак – теперь только в намордниках и ошейниках. Кроме этого, закон также касается использования животных «в культурно-зрелищных целях». Он запрещает использовать медицинские препараты, которые причиняют вред здоровью животных, для подобных мероприятий. Закон предписывает владельцам старых и больных животных либо обеспечивать их содержание до наступления естественной смерти, либо отдавать их в приюты.

Обе палаты Конгресса США на заседании в четверг не предприняли никаких шагов для того, чтобы положить конец частичной приостановке работы федерального правительства, начавшейся 22 декабря, сообщает ТАСС. Теперь обе палаты законодательного органа соберутся вновь 31 декабря. Ранее директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвэни, который временно исполняет обязанности главы аппарата сотрудников Белого дома, заявил, что приостановка работы федерального правительства США может затянуться до открытия новой сессии Конгресса 3 января. Напомним, что американские законодатели до сих пор не приняли бюджет страны на 2019 финансовый год из-за разногласий между демократами и республиканцами по поводу строительства стены на границе США с Мексикой.

Адвокаты Джохара Царнаева, приговоренного к смертной казни за подготовку и осуществление теракта в Бостоне обжаловали приговор, сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные в четверг Апелляционным судом Первого округа документы. Адвокаты просят апелляционный суд отменить приговор нижестоящей инстанции, так как, по их словам, решение судьи не переносить слушания по данному делу из Бостона в другой город лишило Царнаева права на честный и справедливый процесс. Кроме того, защитники считают, члены бостонского жюри присяжных не были полностью объективны, потому что речь шла об их городе. Также адвокаты указывают на освещение судебного процесса местными СМИ, которое, по их мнению, нельзя было назвать беспристрастным. «Чем больше потенциальный член жюри видел [новостей в СМИ], тем больше возникало шансов, что он поверит в виновность Царнаева и в то, что тот заслуживает смертной казни», - отмечается в тексте апелляции. Ранее адвокаты уже приводили схожие аргументы в ходе слушаний в федеральном суде Бостона, однако присяжные сочли их неубедительными. За теракт 15 апреля 2013 года в центре Бостона, в котором погибли 3 человека, еще более 260 получили ранения, Джохар Царнаев в апреле 2015 года был приговорен к смертной казни. В настоящий момент он содержится в тюрьме строгого режима Флоренс в штате Колорадо. Дата его казни до сих пор не была назначена.

Как сообщает «Коммерсантъ», Турция с 1 января 2019 года вводит налог на безопасность для туристов, 1,5 евро будут взиматься в аэропортах по прилету. Изначально налог предлагалось установить в размере 3 евро с человека, но против этого выступила ассоциация туристических агентств Турции TURSAB, которая обратилась к министру культуры и туризма страны Мехмету Нури Эрсою с предложением снизить сбор. После переговоров с министерством транспорта и инфраструктуры было решено сократить сбор в два раза – до 1,5 евро с человека. Свою позицию турагентства объяснили тем, что миллионы туристов, купившие путевки заранее, уже оплатили отдых в Турции в 2019 году.

Между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганскими народными республиками (ДНР, ЛНР) достигнута договоренность о режиме прекращения огня с 00:01 29 декабря, пишет «Коммерсантъ». Как отметил уполномоченный представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук, инициатором введения режима тишины выступила Украина. Режим тишины планируется использовать для «ремонтов объектов критической инфраструктуры, которые повреждены, а их много». В свою очередь постпред РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов заявил, что «удалось убедить украинскую сторону и прийти к пониманию возможности введения режима прекращения огня», «несмотря на регулярные усилия Киева блокировать перемирие». Позже полпред ЛНР Владислав Дейнего и представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов заявили о готовности соблюдать объявленное «новогоднее» перемирие.

Реализация плана пусков ракет-носителей «Союз-2» с космодрома «Байконур» в 2020 году столкнется с техническими сложностями с подготовкой и проведением пусков, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. Как пояснил собеседник агентства, в конце 2019 года из эксплуатации выводится один из двух стартовых комплексов для ракет «Союз» на Байконуре. Соответственно вся нагрузка по пускам «Союзов», которых на 2020 год запланировано более 15, ляжет на оставшийся стартовый комплекс. Использование гагаринского стартового комплекса на площадке 1 прекращается из-за предстоящего вывода из эксплуатации ракеты «Союз-ФГ», последний пуск которой намечен в октябре 2019 года. «Ракеты "Союз-2» с данного стартового комплекса летать не смогут до проведения соответствующей модернизации, поэтому им остается использовать только стартовый комплекс на 31-й площадке», - пояснил источник, добавив, что «помимо стартового комплекса, есть ограничения и в монтажно-испытательном корпусе (на площадке 31, в котором всего одно место для проверок ракеты «Союз-2» и одно место для ее хранения». «То есть пропускная способность МИК составляет 15 ракет в год – это «узкое горлышко», - отметил источник. Еще одной проблемой он назвал низкую пропускную способность рабочего места для подготовки разгонного блока «Фрегат», находящегося в том же МИК. При этом общий цикл подготовки одного «Фрегата» составляет почти два месяца.

В Вене двое неизвестных взяли служителей монастырской церкви Непорочной Девы Марии в заложники и держали их почти два часа, сообщает Русская служба ВВС. В результате нападения как минимум пятеро монахов ранены, некоторые получили тяжелые ранения. Вероятнее всего, мотивом нападения было ограбление, считают в полиции, хотя досконально мотивы преступников неизвестны. По меньшей мере один из нападавших требовал отдать ему деньги и ценности. Версия теракта не рассматривается. Полиция проводит спецоперацию по поиску подозреваемых, в поиске задействован полицейский вертолет.

Шесть работ известного норвежского художника Эдварда Мунка (1863–1944) исчезли из Музея Стенерсена в Осло, пишут «Известия». Как сообщается, в разные годы из музея пропало порядка 47 работ, 34 из них авторства Мунка. С 1952 года коллекционер живописи передал коммуне Акер 900 полотен, многие из которых разместили в общежитии и кафе студенческого городка Согн. Охраной картин никто не занимался, а музей там решили создать только в 1990-х годах. Среди отсутствующих работ – шесть картин, в том числе «Омега плачет», «Смерть Марата», «Плачущая девушка у кровати», «Портрет фру Р» и другие, которые музей считал имеющимися в наличии. Три картины похитил студент из Венгрии, где остальные три – неизвестно. Картины Мунка и ранее похищались. Так, в 2004 году грабители совершили налет на музей в Осло и похитили одни из самых знаменитых работ художника – «Крик» и «Мадонну». Полиция нашла картины через год.