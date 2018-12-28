Назарбаев призывает мировых лидеров договариваться

Нурсултан Назарбаев рассказал об отношении Казахстана и России, в очередной раз подчеркнув, что эти отношения можно назвать «эталоном». Кроме того, он объяснил, почему мировым державам необходимо сесть за стол переговоров, иначе из-за всех противостояний нельзя с уверенностью смотреть в будущее.

«Форум АСЕМ, то есть «Азия – Европа» (прошел в октябре 2018 года в Брюсселе - V), там присутствовало 55 государств, и все выступали. Речь идет об экономической интеграции, речь идет о сотрудничестве между странами, о сближении. И никто не говорит, что есть огромные препятствия сегодня: это санкционное противостояние Америки с Россией, Европы с Россией и самой Европы с Америкой», - заявил Назарбаев.

Он отметил, что на форуме все говорили так, будто ничего не происходит, именно поэтому Назарбаеву пришлось «внести коррективы и сказать: «А что мы сейчас так спокойно, тихо здесь разговариваем, когда все, что мы говорим, не может осуществиться, если будет продолжаться такое противостояние?».

«Почему я сравнил (ситуацию в мире - V) с Карибским кризисом? Что означает приближение военной техники к границам России, Прибалтики, на севере, в южной Европе? Поставка оружия той же Польше. Это что такое? Это как бы подготовка войны. Естественно, Россия принимает ответные меры, что-то ставят в защиту свою. Карибский кризис был на грани ядерной войны…. Состояние было жуткое. Мы были молоды, но все равно мы это на себе чувствовали. Сейчас тоже неспокойно», - подчеркнул Назарбаев, отметив, что, если такое противостояние будет продолжаться, «нельзя говорить, что мы с уверенностью будем смотреть в будущее наше и наших детей».

Поэтому он и предложил в качестве диалоговой площадки для четырех стран Астану.

«Сегодня четыре крупных государства, которые должны заботиться об этом (о мире - V), находятся в конфронтации. Нет взаимопонимания, нет доверия. США, Россия, Китай, Евросоюз в целом. Я сказал: «Надо этим четверым собраться, я мог бы предложить площадку Астаны, если это вам будет угодно, чтобы встретились и обсудили. Этот вопрос на повестке дня лежит, мы постепенно работаем над этим», - добавил он.

Назарбаев сообщил, что Россия и Китай не против провести переговоры, с Западными странами работа сейчас ведется.

«Не обязательно в Астане опять же, в любой точке такая встреча должна состояться. И обсудить надо. Любая большая война заканчивается переговорами. Любая большая война. И я призываю и Украину, и Россию по межгосударственным отношениям не уповать, что кто-то придет, помирит их. Самим надо выйти на прямые контакты, сесть за стол переговоров и решать эти вопросы», - считает Назарбаев.

Что же касается двусторонних отношений между Казахстаном и Россией, то их президент назвал «эталонными во всех отношениях».

«На высшем уровне, на уровне министерств, ведомств, региональные встречи. Казахстан торгует с 70 регионами России, наши области напрямую имеют контакт с российскими регионами. Это тоже очень большое подспорье. У нас огромное количество совместных предприятий…. По всем направлениям у нас отношения растут и нерешенных вопросов сегодня, каких-то проблемных вопросов между Россией и Казахстаном нет. Но, поскольку соседи, всегда возникают какие-то проблемы, вопросы, но это на уровне министерств, ведомств решается очень легко. Общая политика такая, что у руководства России, что у руководства Казахстана политика на сближение, политика на сотрудничество, политика на доверительные отношения и она помогает работать всем структурам», - заверил глава государства.