Пакистан объявил о начале военной операции против Индии

Утром в субботу правительство Пакистана объявило о начале военной операции «Прочная стена» против Индии, назвав ее «ответом на агрессию». За час до этого официальный представитель армии Пакистана генерал Ахмад Шариф Чоудри обвинил Индию в ракетной атаке на три пакистанские авиабазы.

Чоудри, которого цитирует ВВС, пообещал скорый «ответ» на «агрессию» в рамках «самозащиты», добавив, что большая часть индийских ракет была перехвачена средствами ПВО и объекты ВВС Пакистана не пострадали.

В рамках своей операции пакистанская армия планирует поразить многочисленные стратегические цели на территории Индии, сообщил пакистанский канал Geo TV со ссылкой на источники в органах безопасности.

Позднее официальный канал пакистанской армии заявил об уничтожении склада сверхзвуковых ракет BrahMos в Беасе, которые производит совместное индийско-российское предприятие, а также ударам по индийским авиабазам Удхампур в индийской части Кашмира и Патханкот в штате Пенджаб.

Премьер-министр Пакистана Шебхаз Шариф объявил о созыве заседания Национального командования — высшего органа, состоящего из гражданских и военных чиновников, который контролирует решения, связанные с ядерным арсеналом страны.

«Теперь, когда [на действия Индии] дан ответ, мы надеемся, что наш сосед перейдет к диалогу и дипломатии, как цивилизованная страна», — заявили пакистанские военные.

Госсекретарь США Марко Рубио ранним утром в субботу созвонился с командующим армии Пакистана генералом Асимом Муниром и призвал Пакистан и Индию найти пути к деэскалации.Рубио также предложил помощь США в запуске конструктивных переговоров, которые позволят избежать развития конфликта в будущем, заявила представитель Госдепа.

С аналогичным призывом к деэскалации ранее выступили и другие страны, в том числе и Казахстан.