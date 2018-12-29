Поезд будет курсировать два раза в неделю по понедельникам и пятницам
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Новый железнодорожный маршрут из Туркестана в Шымкент запустят в январе
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

АО «Пассажирские перевозки» анонсировало запуск с 4 января 2019 года нового железнодорожного маршрута из Туркестана в Шымкент «для обеспечения доставки пассажиров в новые административные центры».

Поезд будет курсировать два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Время движения в пути составляет 2 часа 15 минут.

«Количество посадочных мест составляет – 175, состав оборудован современной системой обогрева и кондиционирования воздуха, подъемными устройствами и местами для инвалидов-колясочников», - отметили в компании.

Официальная церемония запуска состоится 4 января 2019 года с вокзала ст.Туркестан.

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