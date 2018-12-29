Новый железнодорожный маршрут из Туркестана в Шымкент запустят в январе

Поезд будет курсировать два раза в неделю по понедельникам и пятницам
АО «Пассажирские перевозки» анонсировало запуск с 4 января 2019 года нового железнодорожного маршрута из Туркестана в Шымкент «для обеспечения доставки пассажиров в новые административные центры».
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