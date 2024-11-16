На первом туристическом поезде в Узбекистан отправились 115 казахстанцев

Продолжительность тура – пять дней
Сегодня национальный перевозчик запустил из Алматы первый туристический поезд Jibek joly по маршруту Алматы – Туркестан – Ташкент – Алматы. В первое путешествие отправились 115 пассажиров, сообщила пресс-служба КТЖ.
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