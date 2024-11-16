Продолжительность тура – пять дней
На первом туристическом поезде в Узбекистан отправились 115 казахстанцев
фото КТЖ

Сегодня национальный перевозчик запустил из Алматы первый туристический поезд Jibek joly по маршруту Алматы – Туркестан – Ташкент – Алматы. В первое путешествие отправились 115 пассажиров, сообщила пресс-служба КТЖ.

Продолжительность тура составит пять дней – с 16 по 20 ноября. В Туркестане туристы проведут один день, а в Ташкенте — два дня. В этих городах она посетят ключевые достопримечательности, живописные локации и святые места.

В КТЖ отметили, что в туристическом поезде пять новых вагонов казахстанского производства, ранее не использовавшихся на других маршрутах. Снаружи поезд украшен изображением государственного флага, а постельное белье в поезде – в золотых тонах с национальными орнаментами. Вагон-ресторан оформлен в традиционном стиле и предлагает меню с блюдами национальной и европейской кухни.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Минводы обещает, что поправки в Водный кодекс не легализуют незаконные строения в водоохранных зонах
Новости
В МИД отказались озвучить расходы на встречи в рамках Астанинского процесса с 2017 года
Новости
Главу фонда Biz Birgemiz подозревают в хищении 200 млн тенге, собранных в помощь Палестине
Просматриваемые
Новости
На севере, западе и юго-востоке Казахстана ожидается снег
Новости
Метрополитен Алматы закупит 10 новых составов к открытию третьей очереди первой линии метро
Новости
Назначен новый аким Кокшетау
Новости
До -25 °С ожидается на востоке Казахстана
Новости
Глава фонда Biz Birgemiz подозревается в присвоении пожертвований для пострадавших от паводков
Новости
Восемь новых пригородных маршрутов запустили в Алматы