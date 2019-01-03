Мир за ночь 2-3 января 2019 года

Президент Франции призвал Россию освободить украинских моряков, причиной распада СССР американский президент считает войну в Афганистане, Соединенные Штаты сократят свое военное присутствие в Афганистане в течение года, «шатдаун» в США может затянуться на недели, Apple сократила прогноз по выручке из-за торговой войны Китая и США, а в этом году ожидаются рекордные полеты «Союзов» к МКС. Между тем число погибших в результате ЧП в Магнитогорске увеличилось до 33 человек, правительственная армия Нигера уничтожила более 200 боевиков «Боко харам», а в Подмосковье умер певец и композитор Крис Кельми.

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным происходящее в Сирии и на Украине, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию Елисейского дворца. В ходе разговора Макрон «призвал Россию как можно скорее освободить задержанных украинских моряков и вернуть корабли, захваченные после инцидента 25 ноября 2018 года в Керченском проливе».

Президент США Дональд Трамп во время заседания с кабинетом министров заявил, что причиной распада СССР является война в Афганистане. Как пишет РБК, трансляцию заседания вел телеканал Fox News. ​«Россия раньше была Советский Союзом. Из-за Афганистана она стала Россией. Она обанкротилась, сражаясь в Афганистане», - сказал Трамп, добавив, что СССР участвовал в этом военном конфликте, так как на его территорию проникали террористы. Как считает американский президент, Советский Союз был прав в том, что воевал в Афганистане, однако война была жесткой, что привело к банкротству. Трамп также отметил, что в Афганистане должны воевать Россия, Пакистан, Индия и другие соседние страны, а не США, которые хотят помогать другим странам и нациям.

Соединенные Штаты намерены вдвое сократить свое военное присутствие в Афганистане, однако оставят там ударные группы войск специального назначения для проведения рейдов против боевиков радикального движения «Талибан», сообщает ТАСС. Источник портала Military.com в Пентагоне отказался оглашать какие-либо детали по поводу вывода войск, однако отметил, что командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенант Скотт Миллер планирует отправить на родину 7 тыс. военнослужащих из дислоцированных там 14 тыс. в течение следующих 8-12 месяцев. Источник также сообщил, что в Афганистане останется «ударная группа», войска специального назначения продолжат наносить удары по вражеским позициям.

«Шатдаун» в США (временное сокращение работы ряда ведомств из-за отсутствия бюджета) может затянуться на недели, сообщает РИА Новости. В среду президент Дональд Трамп провел переговоры с лидерами демократов и республиканцев в сенате и палате представителей по ситуации вокруг безопасности на границе с Мексикой, заявив, что «шатдаун» будет продолжаться долго, если это понадобится. Он вновь повторил, что США необходима стена на границе с Мексикой, и обвинил демократов во временном закрытии правительства. Лидер республиканского большинства в сенате США Митчел Макконнел отметил, что в Белом доме состоялась «хорошая дискуссия», однако признал, что стороны пока не нашли выхода из сложившейся ситуации. «Я не думаю, что сегодня был достигнут прогресс, но мы обсудили все аспекты. Мы надеемся, что в ближайшие дни и недели мы сможем достичь согласия», - заявил он. Как ожидается, в четверг палата представителей США проголосует по пакету мер для возобновления работы правительства. Ряд министерств и ведомств США сократили работу с 22 декабря.

Глава Apple Тим Кук заявил о снижении прогноза выручки компании, сообщает ТАСС. Снижение прогноза обусловлено замедлением экономического роста в Китае и во многом торговыми трениями между США и КНР. «Если посмотреть на наши результаты, то отставание [от прогнозов] на более 100% по iPhone главным образом приходится на Китай. В Китае, как становится ясно, экономика начинает замедляться ко второму полугодию. Я считаю, что причиной является напряженность в торговле между Соединенными Штатами и Китаем, которая оказала дополнительное давление на нашу [американскую] экономику», - отметил Кук в среду в эфире телеканала CNBC. Среди других факторов он назвал снижение себестоимости батарей смартфонов и повышение базовой учетной ставки в США, которая способствует притоку иностранного капитала и укреплению курса американского доллара. В среду Apple опубликовала данные за первый финансовый квартал, истекший 29 декабря. Прогноз выручки за данный период снижен с $89 млрд - $93 млрд до $84 млрд. Это спровоцировало резкий спад - на 7,7% - котировок акций фирмы на фондовой бирже. Как результат, рыночная капитализация Apple опустилась ниже отметки $700 млрд.

Российские пилотируемые космические корабли «Союз» в 2019 году совершат на МКС рекордные семимесячные полеты, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. В частности, по его информации, «Союз МС-12», который будет запущен 1 марта, садится 3 октября, длительность полета составит 216 суток, «Союз МС-13» запускается 6 июля и садится 6 февраля 2020 года с длительностью 215 суток. Самый длительный до сих пор (215 суток) полет корабля «Союз» был совершен на МКС в 2006-2007 годах. В настоящее время корабли «Союз» летают примерно по 200 суток.

Спасатели извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске тело еще одного мужчины, общее число погибших достигло 33 человек, сообщает РИА Новости. Среди погибших 6 детей. Напомним, взрыв бытового газа произошел в десятиэтажном доме около 4:00 мск 31 декабря, в результате чего обрушился один из подъездов. По данным МЧС, разрушены 26 квартир, в которых жили 46 человек.

Правительственная армия Нигера в ходе масштабной операции с использованием наземных и воздушных сил уничтожила более 200 боевиков радикальной группировки «Боко харам», сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse. По данным министерства обороны африканской страны, масштабная операция по зачистке была начата 28 декабря 2018 года, армия провела наступление на позиции экстремистов на юго-востоке Нигера, основные удары были нанесены по боевикам в долине реки Комадугу, а также на островах на озере Чад. По словам наблюдателей, в болотистой местности близ рек и водоемов боевики «Боко харам» обустраивают себе укрытия и хранилища для оружия. В минувшем месяце власти Нигера выражали серьезную озабоченность ситуацией в соседней Нигерии, где в течение 2018 года базы правительственных вооруженных сил регулярно подвергались нападениям боевиков «Боко харам». «Боко харам» - исламистская группировка, действующая на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения на территориях соседних стран – Нигера, Камеруна и Чада. В марте 2015 года группировка присягнула на верность террористической организации «Исламское государство».

63-летний певец Крис Кельми скончался 1 января в своем доме в Подмосковье после празднования Нового года. Как сообщают «Известия», музыканта нашли уже без сознания, медики боролись за его жизнь, но ничего не смогли сделать. Позже стало известно, что в последнее время артист испытывал проблемы со здоровьем. В частности, в последние недели медики почти каждый день приезжали к музыканту в подмосковный дом. Кельми жаловался на проблемы с сердцем и боли в области печени. В день смерти певца бригада скорой помощи также выехала на вызов, однако Кельми скончался до приезда врачей. Официальная причина смерти 63-летнего певца станет известна после экспертизы. Крис Кельми – советский и российский певец, композитор и клавишник, создатель таких групп, как «Високосное лето» и «Рок-Ателье», также был участником группы «Автограф». Наиболее известные песни музыканта - «Замыкая круг», «Усталое такси», «Ночное рандеву» и другие.