Мир за ночь 12-13 марта 2019 года

Британский парламент повторно отверг проект соглашения с ЕС о Brexit, а в Евросоюзе заявили, что больше не могут помочь Терезе Мэй в решении этой проблемы. Палата представителей США приняла законопроект об отслеживании активов президента России, Венесуэла попросит помощи ООН в расследовании атаки на систему электроснабжения, комитет конгресса США начнет расследование авиакатастроф Boeing 737 Max, Евросоюз приостановил использование Boeing 737 MAX, а всего пространство для этих самолетов закрыли 14 стран. США продлили санкции против Ирана еще на год и намерены довести его нефтяной экспорт до нуля, WikiLeaks опубликовала расследование ФБР в отношении Майкла Джексона, а SDF сообщили о сдаче в плен 3 тыс. боевиков ИГ в Сирии.

Британские парламентарии повторно отвергли соглашение с ЕС по Brexit. По информации РИА Новости, против документа высказался 391 парламентарий, за – 242 парламентария. В среду парламентарии будут голосовать по вопросу о выходе страны 29 марта без соглашения. Если и этот вариант будет отклонен, то в четверг поставят вопрос о продлении срока Brexit на два месяца. Однако Евросоюз уже заявил, что больше переговоров вести не будет. Премьер-министр страны Тереза Мэй заявила, что перенос срока Brexit не решает проблему. «Евросоюз захочет узнать, что мы хотим от такого продления. И парламент должен ответить на этот вопрос. Он хочет отозвать заявку о выходе из ЕС? Хочет провести второй референдум? Или он хочет выхода с соглашением, но не с этим?», - отметила премьер. Напомним, что в январе парламент уже отверг предложенный правительством документ подавляющим большинством голосов, потребовав внесения изменений в часть, касающуюся договоренностей по ирландской границе. В понедельник Тереза Мэй и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявили, что достигли новых договоренностей по соглашению.

Евросоюз уже ничего не может сделать, чтобы помочь премьер-министру Великобритании Терезе Мэй в ратификации соглашения по Brexit, сказал РИА Новости представитель пресс-службы Еврокомиссии, комментируя отказ британского парламента поддержать данную сделку. По словам собеседника, в ЕС «сделали все возможное, чтобы помочь премьер-министру достичь ратификации сделки, о которой она вела переговоры и которую согласовала с ЕС». «Учитывая дополнительные гарантии, предоставленные ЕС в декабре, январе и вчера, мы больше ничего не можем сделать. Если есть выход из нынешнего тупика, его нужно найти в Лондоне», - добавил он, отметив, что шансы «жесткого» отделения Великобритании от Евросоюза возросли.

По данным РБК, палата представителей конгресса США приняла пакет законопроектов, включающих требование об отслеживании активов, связанных с президентом России Владимиром Путиным и его окружением, а также обвиняющий российского президента в затруднении работы следствия об убийстве Бориса Немцова. «Палата представителей осуждает Владимира Путина и его режим за преследование политических оппонентов и попытку скрыть информацию по убийству Бориса Немцова», - говорится в резолюции. Также члены палаты потребовали от Госдепа и Минфина США наложить санкции на лиц, причастных к убийству российского оппозиционера, в соответствии с «Актом Магнитского». Особо Госдеп должен изучить деятельность Рамзана Кадырова. Между тем законопроект Vladimir Putin Transparency Act. требует от американской разведки собрать данные об активах Путина и его приближенных, чтобы дать ответ на вмешательство Москвы в выборы в США. Третий документ требует от Национальной разведки подготовить три доклада, в которых будет содержаться оценка «намерений политического руководства Российской Федерации», оценка возможных угроз со стороны России для США и союзников по НАТО. Также конгрессмены приняли законопроект, который запрещает администрации США признавать вхождение Крыма в состав России. Одобренные законопроекты должны быть направлены на рассмотрение в сенат, после чего подписаны президентом.

Власти Венесуэлы попросят ООН, Россию, Китай, Иран и Кубу помочь в расследовании атаки на систему электроснабжения республики, которая привела к отключению света на большей части территории страны, сообщает ТАСС. Как отметил в своем выступлении президент страны Николас Мадуро, у них «есть большой опыт в вопросах защиты от кибератак». По словам Мадуро, он уже назначил «специальную президентскую комиссию по расследованию кибератаки» и «попросил включить в нее международных специалистов». Президент Венесуэлы заявил, что власти республики «уже одержали победу и восстановили систему электроснабжения» страны. «Теперь нужно укрепить ее, чтобы она снова была надежной и неуязвимой», - сказал он. Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным властей, причиной стал саботаж на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. Во вторник вице-президент по вопросам связи и культуры, министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что подача электричества восстановлена практически на всей территории республики.

Подкомитет по космосу в комитете верхней палаты конгресса США по торговле, науке и транспорту начнет расследование авиакатастроф с участием самолетов Boeing 737 Max, сообщают «Известия». Как проинформировал возглавляющий подкомитет сенатор от Республиканской партии Тед Круз, ведомство проведет слушания, чтобы расследовать крушения, определить способствующие им факторы и убедиться в безопасности американской авиационной промышленности.

Между тем Европейское агентство по авиационной безопасности (агентство Евросоюза, отвечающее за безопасность гражданской авиации, EASA) приостановило использование в странах-членах ЕС Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии, сообщают «Ведомости». EASA назвало решение «мерой предосторожности». Ранее полеты Boeing 737 MAX 8 своим авиакомпаниям запретили Индонезия, Китай, Австралия и Сингапур. Авиационные власти США не нашли оснований для приостановки полетов лайнеров, подтвердив их летную годность.

По данным агентства ТАСС, воздушное пространство для Boeing 737 MAX закрыли еще 14 стран. В частности, воздушное пространство для пролета лайнеров закрыли в Австрии. Министр транспорта, инноваций и технологий страны Норберт Хофер заявил, что «безопасность – главный приоритет в авиации». «Очевидно, что с этим типом Boeing есть огромные проблемы, которые в конечном итоге могли стать причиной двух аварий», - сказал Хофер. Также «запрет любых коммерческих рейсов, выполняемых Boeing 737 MAX 8, с французской территории или над ней» запретило управление гражданской авиации Франции. Временный запрет на эксплуатацию в воздушном пространстве страны самолетов ввели власти Великобритании «в качестве меры предосторожности», Норвегия все-таки решила ввести временный запрет на использование в своем воздушном пространстве Boeing 737 MAX 8. Норвежские власти приняли такое решение по рекомендации Европейского агентства авиационной безопасности. Вслед за другими странами запретили использование Boeing 737 MAX 8 Италия, Польша, Нидерланды, Германия (здесь запрет на полеты в воздушном пространстве лайнеров продлится как минимум три месяца), Индия, Оман, Ирландия, ОАЭ, Малайзия и Кувейт. Ранее временный запрет ввел Китай, Сингапур, Индонезия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Вьетнам.

Вашингтон продлил действие санкций в отношении Ирана еще на один год. По данным «Коммерсанта», соответствующее уведомление президент США Дональд Трамп направил в Конгресс. Как указывается в заявлении на сайте Белого дома, «действия и политика властей Ирана, поддержка террористических группировок, злонамеренная деятельность Корпуса «стражей исламской революции» продолжают представлять угрозу национальной безопасности, международной политике и экономике США». Режим санкций против Тегерана, подозреваемого в содействии терроризму, был введен в 1995 году при администрации Билла Клинтона. В августе 2018 года США ввели против Ирана новый пакет санкций: он касался операций с иранской национальной валютой и госдолгом, торговли драгметаллами, автомобильного сектора, импорта в США иранских продуктов.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «абсолютно точно намерены довести экспорт иранской нефти до нуля». По данным РИА новости, об этом Помпео заявил, выступая с речью на конференции CERAWeek. Напомним, что в ноябре прошлого года Соединенные Штаты также ввели эмбарго на импорт иранской нефти.

Международная некоммерческая организация WikiLeaks, которая занимается публикацией секретной информации, опубликовала расследование ФБР в отношении Майкла Джексона по обвинениям в растлении детей, пишут «Известия». На официальной странице WikiLeaks в Twitter сначала появился пост, в котором обсуждался документальный фильм «Покидая Неверленд» об обвинениях в отношении певца, и организация отметила, что невозможно узнать, правда ли то, о чем говорится в скандальной ленте, после WikiLeaks опубликовала ссылку на документы расследования ФБР, которое велось в 1992-2005 году. Тогда никаких улик против Майкла Джексона найдено не было, и суд оправдал певца по всем 14 пунктам. Ранее, в январе, семья Майкла Джексона назвала озвученные в фильме обвинения публичным линчеванием и попыткой нажиться на покойном певце, напомнив, что его невиновность была доказана, а иски Робсона и Сейфчака суд отклонил в 2017 году. Родные певца предъявили иск на $100 млн американскому телеканалу HBO за решение показать «Покидая Неверленд». В 1993 году певец был обвинен в сексуальных домогательствах к 13-летнему мальчику, гостившему на его ранчо «Неверленд». Джексон отверг обвинения, но решил вопрос во внесудебном порядке, заплатив семье подростка более $20 млн. Позже суд оправдал его по другому аналогичному эпизоду.

Поддерживаемые США арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) сообщили, что 3 тыс. боевиков террористической организации «Исламское государство» сдались им за последние сутки, сообщает РИА Новости. Глава пресс-центра SDF Мустафа Бали написал в Twitter, что также были спасены три женщины-езида и четверо детей. SDF уже несколько месяцев при авиационной поддержке международной коалиции во главе с США ведут боевые действия против остатков ИГ. Бали заявлял, что после объявления 9 февраля о заключительной стадии штурма Багуза около 15 тыс. человек покинули этот район близ иракской границы. Большинство оставшихся в Багузе боевиков – иностранцы. Сирийские СМИ неоднократно сообщали о жертвах среди мирных жителей и применении белого фосфора коалицией при авиаударах по Багузу.